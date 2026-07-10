ТОП-5 СПА-отелей под Петербургом для полной перезагрузки

Ленинградская область и пригороды Петербурга дают хорошую возможность переключиться не тратя время на перелёты. Фото: AZIMUT Парк Отель&Спа Репино.

Сезон отпусков в разгаре, а вы до сих пор не знаете, куда ехать? Тем более сейчас, когда все может измениться в один момент. Зачем лететь за три моря, если можно за час добраться до места, где есть всё для отдыха (и спокойного, и активного) и полной перезагрузки? Ленинградская область и пригороды Петербурга дают хорошую возможность переключиться, не тратя время на перелёты, акклиматизацию и нервы из-за отмены рейсов. Здесь вас ждут сосновые леса, песчаные пляжи Финского залива и спа-отели, где можно и восстановить силы, и провести время с семьёй.

AZIMUT ПАРК ОТЕЛЬ&СПА РЕПИНО

Этот отель расположился прямо в сосновом лесу Курортного района, всего в нескольких минутах ходьбы от Финского залива. Вокруг - тишина, чистый воздух и вековые сосны. Сама атмосфера здесь располагает к тому, чтобы забыть о делах и переключиться на отдых.

Номера самые разные: есть с балконами или террасами, есть просторные или компактные для влюбленной пары. Для семей с детьми это удобный вариант: есть детская комната, а в ресторане разнообразное меню, которое оценят и взрослые, и дети.

Спа-комплекс - одна из главных причин, по которой гости возвращаются сюда снова. Здесь 25-метровый бассейн, финская сауна, турецкий хаммам и тренажёрный зал. Причём бассейн работает допоздна, так что вечером можно плавать в тишине при приглушённом освещении, когда основной свет выключают и остаётся подсветка у воды. Для любителей процедур предусмотрен широкий выбор массажей, косметологических и оздоровительных программ. Здесь также есть ресторан с завтраками и шведский стол. Вечером можно заказать ужин в ресторане или в номер.

Расположение тоже добавляет плюсов. До Финского залива пешком 10–15 минут, рядом есть велосипедные маршруты. На машине до Петербурга около 40 минут. Так что можно легко совместить уединённый отдых на природе с поездками в город.

Чтобы провести отдых с комфортом, необязательно уезжать далеко от города. Фото: AZIMUT Парк Отель&Спа Репино.

ОТЕЛЬ «НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ»

Расположенный прямо напротив знаменитого дворцово-паркового ансамбля, этот отель подходит для совмещения экскурсионной программы с полноценным спа-отдыхом. Трёхэтажное здание в современном стиле находится среди исторической застройки Петергофа. Гостям доступен аквацентр с крытым бассейном, хаммамом и финскими саунами, а также фитнес-зал с современными тренажёрами. После активного дня можно отдохнуть в бильярдной. К услугам гостей два ресторана с блюдами европейской кухни, а из окон некоторых номеров открываются виды на Ольгин пруд или Петропавловский собор.

КУРОРТ «ЛЕСНАЯ РАПСОДИЯ»

Этот четырёхзвёздочный отель находится на южном берегу Большого Симагинского озера в окружении соснового бора в Выборгском районе. Отдых здесь рядом с природой: можно гулять по лесу, кататься на велосипедах, лодках и катамаранах, а в тёплое время года играть в бадминтон или баскетбол . В спа-центре отеля предлагают различные виды массажа и восстанавливающие программы. Для детей работают игровая комната, клуб с анимацией и оборудованная площадка на улице. В трёх ресторанах комплекса подают блюда русской и европейской кухни, а из ресторана «Рапсодия» открывается вид на озеро.

Окрестности Петербурга и Ленинградской области радуют обилием пляжей. Фото: AZIMUT Парк Отель&Спа Репино.

КУРОРТ «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ»

Есть места, где можно поправить здоровье. «Первая Линия» - это один из первых в России инновационных курортов превентивной медицины. Он расположился на берегу Финского залива в Зеленогорске и предлагает 12 комплексных программ, направленных на оздоровление и долголетие. Среди них - программы клеточного обновления, биохакинга, управления возрастом и европейского детокса. Каждая программа включает в себя комплексное обследование, проживание в дизайнерском номере, питание в ресторане авторской персонализированной кухни и сопровождение врачом-ментором. Это место для тех, кто рассматривает отдых как инвестицию в своё здоровье и будущее.

После хорошего заплыва в бассейне приятно отдохнуть на шезлонге. Фото: AZIMUT Парк Отель&Спа Репино.

КОМПЛЕКС ОТДЫХА «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА»

Этот комплекс, расположенный на 41-м километре Приморского шоссе в посёлке Солнечное, предлагает атмосферу уединения и уюта в стилистике средневекового городка. Территория находится в экологически чистой зоне, в 100 метрах от песчаного пляжа Финского залива. К услугам гостей открытый бассейн в тёплый сезон, русская и финская бани с купелями, турецкий хаммам и релаксационные процедуры. В ресторане представлены блюда европейской, русско-украинской и грузинской кухни, а для детей работают комната, аниматоры и творческие мастер-классы. На территории есть бесплатная парковка.