В Петербурге появился новый туристический маршрут по рекам и каналам от Всероссийского музея А.С. Пушкина

Скоро будет доступен новый туристический маршрут по рекам и каналам от Всероссийского музей А.С. Пушкина. Фото предоставлено организатором.

9 июля в музее-усадьбе Г.Р. Державина открылась выставка «Между небом и Невой. Пушкинский Петербург». Она посвящена городу, который поэт воспел в «Медном всаднике» и «Евгении Онегине», - его рекам, каналам, мостам и архитектуре. Экспозиция объединила около 60 предметов из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина, а также материалы партнёров - СПб ГБУ «Мостотрест», Музея Мостов и Российского государственного архива Военно-Морского Флота. Здесь представлены графика, живопись, книги, скульптура, модели мостов и архивные документы, которые раскрывают образ Петербурга пушкинской эпохи.

И практически сразу же выставка вышла за пределы музейных залов. Научные сотрудники музея вместе с исследователями творчества поэта разработали водный маршрут «По волнам пушкинского Петербурга». Экскурсии по рекам и каналам позволяют увидеть тот самый город, который вдохновлял Пушкина и его современников, с воды - с той самой точки, откуда открываются знакомые фасады, мосты и набережные.

Выставка «Между небом и Невой. Пушкинский Петербург» открыта для желающих. Фото предоставлено организатором.

- Петербург Пушкина – это, прежде всего, город воды, ветра и мостов. Мы хотим показать, что для нас музей не заканчивается у порога здания – он органично соединяется с городом. Проплывая мимо гранитных набережных и переправ, гости увидят тот самый образ пушкинского Петербурга, который веками вдохновлял поэтов и художников, – рассказала Ольга Корнева, директор Всероссийского музея А.С. Пушкина.

Водный маршрут начинается на Фонтанке - символической артерии города, которая в пушкинскую эпоху охватывала дугой центральные районы. С борта теплохода гости видят знаковые места, связанные с биографией поэта: от усадьбы Гавриила Державина, который благословил юного лицеиста на поэтический путь, до тихих кварталов Коломны, где служили отец и дядя Александра Сергеевича. В центре повествования — не просто исторические факты, а таинство рождения гениальных текстов и переплетение человеческих судеб. Знакомые фасады старинных домов превращаются в живые иллюстрации к пушкинским строкам.

На открытии выставки гости не только познакомились с экспозицией, но и услышали тематический романс. Фото предоставлено организатором.

- Санкт-Петербург - это не только город-музей под открытым небом, но и литературная столица России, где создавали свои шедевры великие поэты и писатели. Литературные туры по воде - новый жанр для Петербурга. Раньше таких не было: ни при СССР, ни позже. И особенно ценно, что инициаторами таких проектов становятся сами учреждения культуры. Это позволяет сделать их уникальные коллекции доступными гораздо большему числу гостей и горожан, - подчеркнул председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

По его словам, интерес к городу растёт ежегодно. В 2025 году Петербург принял 12,4 миллиона туристов, более половины из которых приехали семьями. Во время школьных каникул 60% туроператоров формируют многодневные комбинированные туры, сочетая культурно-познавательную, военно-патриотическую и литературную составляющие. Именно поэтому городские власти стремятся развивать новые форматы, чтобы гости могли глубже погружаться в атмосферу Петербурга.

Партнером проекта выступила судоходная компания «Астра Марин».

- Наша цель – дать пассажирам яркие впечатления, показать им город с самой выгодной точки – с воды. Мы постоянно ищем и находим новые темы для наших проектов. Это часть нашей философии: постоянно развивать услуги, вносить свой вклад в продвижение и развитие туристического бренда Петербурга, – отметил, генеральный директор судоходной компании Андрей Кузнецов.