Центр «Мой бизнес» Ленобласти стал победителем премии лучших практик поддержки предпринимательства

Центр «Мой бизнес» Ленобласти одержал победу в номинации «Дело героев: лучшая практика поддержки участников СВО и их семей».

Ленобласть реализует различные меры поддержки участников СВО. Один из важнейших проектов – программа Фонда «Бизнес Героев 47», в рамках которой участникам специальной военной операции оказывают всестороннюю помощь: от базового обучения до финансовой поддержки, давая большие возможности для запуска и развития собственного дела. В июне фонд одержал победу в 6-й Национальной премии инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Центр «Мой бизнес» Ленобласти одержал победу в номинации «Дело героев: лучшая практика поддержки участников СВО и их семей» по итогам 2025 года.

- Эта награда - заслуга всей команды, результат наших слаженных усилий, она подтверждает эффективность выбранного вектора работы, - отметил директор Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленобласти Вадим Аверин.

Отметим, что на сегодняшний день проведено уже 6 потоков обучающей программы Фонда «Бизнес Героев 47». Всего отучились 173 участника, из них 47 получили грантовую поддержку в размере 750 тысяч рублей, а 5 предпринимателей - до 3 миллионов рублей на развитие уже реализуемых проектов.