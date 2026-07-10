С 2019 года в Петербурге реализуется программа по восстановлению городских фонтанов. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 2019 года в Петербурге реализуется программа по восстановлению городских фонтанов. За пять лет специалисты «Водоканала» отремонтировали половину из 116 фонтанов, находящихся на балансе предприятия. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Реставрируются как маленькие дворовые фонтаны, так и крупные объекты, часть из которых является памятниками культурного наследия.

Большинство фонтанов работают по замкнутой системе, потребляя от тысячи кубометров воды ежемесячно. Это позволяет эффективно использовать водные ресурсы и поддерживать бесперебойную работу фонтанов. Исключение составляют четыре фонтана с меньшим расходом: у Казанского собора, Воронихинской решётки, фонтан-поилка на Сенной площади, «Девочка с рыбкой» и скамейка-фонтан на Большой Морской улице.

Более полусотни фонтанов восстановили в Петербурге за пять лет Видео: https://max.ru/a_beglov

- Город продолжает не только реставрировать существующие фонтаны, но и строить новые. Недавний пример - открытие фонтана на Аллее Чернобыльцев, - рассказал Александр Беглов.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max