Только 1-е Суздальское озеро и Безымянное озеро оказались пригодными для купания. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды в водоемах, предназначенных для отдыха, в Петербурге и Ленобласти. Так, к 9 июля в Северной столице взяли 144 пробы воды из девяти водоемов, где расположены 24 пляжа. Пробы исследовали на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

- Результаты проверки неутешительны: вода соответствует гигиеническим нормам только на двух пляжах - 1-е Суздальское озеро (Верхнее) в Выборгском районе и Безымянное озеро в Красносельском районе. В остальных водоемах города качество воды не соответствует нормам, - рассказали в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В Ленинградской области взяли 120 проб воды из 20 мест отдыха. По результатам лабораторных исследований, вода соответствует нормам на семи пляжах Приозерского района: на озере Ратное (пгт Кузнецовское), на озере Отрадное (п. Плодовое), на озере Снетковское (с. п. Ларионовское), на озере Мичуринское (п. Мичуринское), на озере Петровское (п. Петровское), на озере Раздолинское (п. Сосново) и на реке Бурная (п. Запорожское).

Роспотребнадзор напоминает о важности соблюдения гигиенических норм и рекомендует избегать купания в водоемах с несоответствующей водой.

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