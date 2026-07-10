Петербург выделил 297,5 млн рублей на поддержку кино в 2026 году

Для участия в конкурсе на получение субсидии необходимо подать заявку. Фото: https://max.ru/Piotrovsky

В 2026 году в Петербурге планируется выделить 297,5 миллиона рублей на поддержку киноиндустрии. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Средства могут быть направлены на компенсацию затрат, связанных с завершенными кинопроектами. Основное условие для получения субсидии - обязательное включение Петербурга в сюжет фильма. В картине должны быть узнаваемые городские пейзажи и локации.

- В этом году на поддержку кино из бюджета выделено 297,5 миллионов рублей, - отметил Пиотровский.

Для участия в конкурсе на получение субсидии необходимо подать заявку по предоставленной ссылке. Подробности и требования к участникам можно найти на официальном сайте Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что «Ленфильм» займется созданием патриотического и исторического кино.

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