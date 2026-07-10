Почти 400 человек пропали в Петербурге и Ленобласти в июне

Поиски еще 26 человек продолжаются. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В июне поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил 371 запрос на поиск людей в Петербурге и Ленобласти. Это на 50 заявок больше, чем годом ранее. Благодаря усилиям волонтеров, 260 человек нашли живыми. К сожалению, 25 человек были найдены погибшими. Поиски еще 26 человек продолжаются. Об этом сообщила пресс-служба ПСО «ЛизаАлерт».

Волонтеры «ЛизаАлерт» не только занимаются поиском пропавших людей, но и проводят различные мероприятия. Среди них - тренировки и лекции.

- Приняли участие в отрядных учениях на территории Карелии и провели двухдневные занятия с детьми и подростками в детском оздоровительном лагере в Тихвине, - рассказали в пресс-службе ПСО.

Кроме того, волонтеры побывали на полевых практиках в Архангельске, приняли участие в фестивалях в Мурино и Энколово, провели лекцию в Кингисеппе.

- Особо напряженным днкм стало 30 июня, когда в отряд поступило 19 заявок, из которых 9 были срочными. Несмотря на сложность ситуации, волонтеры успешно справились с вызовами, - отметили в пресс-службе.

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