Графиня и ее новорожденные малыши чувствуют себя хорошо. Фото: https://max.ru/hermitage_museum

В Петербурге одна из знаменитых эрмитажных кошек по кличке Графиня впервые стала матерью и родила сразу шестерых котят. О радостном событии рассказали в пресс-службе Эрмитажа. Ранее забили тревогу, когда Графиня внезапно потеряла активность и стала вялой. Первоначально ветеринары предполагали, что питомица могла подхватить недомогание во время прогулок. Однако проведенное ультразвуковое исследование показало неожиданный результат: вместо предполагаемой болезни аппарат зафиксировал четыре отчетливых сердцебиения. Как выяснилось позже, диагностика оказалась даже скромнее реальности.

В будущем котятам будут искать дом. Фото: https://max.ru/hermitage_museum

- Роды прошли благополучно 9 июля. На свет появились шесть совершенно разных по окрасу котят: рыжий, бледно-рыжий с серебристым отливом, чёрный, а также три полосатых малыша с темными отметинами. Мама и малыши чувствуют себя хорошо, - отметили в пресс-службе музея.

Пока котята не получили имен, а их пол остается загадкой для сотрудников. В Эрмитаже уже объявили о старте голосования среди подписчиков, чтобы выбрать достойные клички для каждого из шестерых наследников музейной династии.

Пол котят все еще неизвестен. Фото: https://max.ru/hermitage_museum

Тех, кто мечтает забрать пушистого питомца домой, ждет небольшое испытание на терпение. Сотрудники музея пояснили, что отдавать котят в добрые руки начнут не раньше, чем через 2–3 месяца. За это время малыши окрепнут, привыкнут к лотку и получат все необходимые по возрасту прививки. Только после этого начнется официальный этап поиска новых хозяев для знаменитого эрмитажного выводка.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max