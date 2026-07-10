В Петербурге одна из знаменитых эрмитажных кошек по кличке Графиня впервые стала матерью и родила сразу шестерых котят. О радостном событии рассказали в пресс-службе Эрмитажа. Ранее забили тревогу, когда Графиня внезапно потеряла активность и стала вялой. Первоначально ветеринары предполагали, что питомица могла подхватить недомогание во время прогулок. Однако проведенное ультразвуковое исследование показало неожиданный результат: вместо предполагаемой болезни аппарат зафиксировал четыре отчетливых сердцебиения. Как выяснилось позже, диагностика оказалась даже скромнее реальности.
- Роды прошли благополучно 9 июля. На свет появились шесть совершенно разных по окрасу котят: рыжий, бледно-рыжий с серебристым отливом, чёрный, а также три полосатых малыша с темными отметинами. Мама и малыши чувствуют себя хорошо, - отметили в пресс-службе музея.
Пока котята не получили имен, а их пол остается загадкой для сотрудников. В Эрмитаже уже объявили о старте голосования среди подписчиков, чтобы выбрать достойные клички для каждого из шестерых наследников музейной династии.
Тех, кто мечтает забрать пушистого питомца домой, ждет небольшое испытание на терпение. Сотрудники музея пояснили, что отдавать котят в добрые руки начнут не раньше, чем через 2–3 месяца. За это время малыши окрепнут, привыкнут к лотку и получат все необходимые по возрасту прививки. Только после этого начнется официальный этап поиска новых хозяев для знаменитого эрмитажного выводка.
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