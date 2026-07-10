Петербуржцы пожаловались на сбои мобильного интернета вечером 10 июля

Число обращений достигло 338. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 10 июля в Петербурге возникли перебои в работе мобильного интернета. Об этом стало известно из данных сервиса Downdetector, который отслеживает жалобы пользователей на сбои в работе различных сервисов. Первые жалобы на проблемы с мобильным интернетом поступили после полуночи, но наибольший наплыв обращений произошел в 20:00.

- Число обращений достигло 338. Пользователи сообщали о проблемах с работой приложений Сбербанка, Тинькофф Банка и Google, - сказано на сервисе.

Причины перебоев в работе мобильного интернета пока не уточняются.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы жаловались на сбой мобильного интернета после ночной атаки БПЛА утром 10 июля. Связь начала работать с ошибками после ночной атаки беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, ночью 10 июля силы ПВО сбили 14 дронов. Угрозу объявили в 2:48, отбой - в 4:46. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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