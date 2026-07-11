Ремонт на Литейном мосту в Петербурге стартует с 14 июля

Из-за ремонтных работ на некоторых участках движение транспорта будет ограничено. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 14 июля начнется ремонт Литейного моста, который связывает Центральный, Калининский и Выборгский районы. Специалисты обновят более 11,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба «Мостотреста».

- В связи с проведением ремонтных работ на некоторых участках движение транспорта будет ограничено. Работы будут проводиться поэтапно, чтобы сохранить возможность проезда по двум полосам в каждом направлении, - пояснили в ведомстве.

Первый этап продлится с 14 по 24 июля. Рабочие займутся участком в зоне трамвайных путей. Автомобилям ограничат доступ к прилегающим полосам. 25 июля транспорт переключат на уже подготовленные полосы, оставив проезд по крайним. Ремонт продолжится на средних полосах.

Второй этап продлится до 1 августа. С 2 августа движение снова переключат на отремонтированные участки, после чего специалисты приступят к обновлению крайних полос.

На завершающем этапе проведут работы на съездах. Так, 12 августа ремонтные работы затронут съезд с Пироговской набережной на набережную Кутузова, 13 августа - съезд с Воскресенской набережной на Арсенальную набережную.

Горожанам следует обратить внимание на временные дорожные знаки и ознакомиться с подробной схемой объезда на сайте ГАТИ.

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