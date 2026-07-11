Исторический Дом паломника «У блаженной Ксении» находится на Камской улице. Фото: gov.spb.ru

Исторический Дом паломника «У блаженной Ксении», расположенный на Камской улице в Василеостровском районе, будет адаптирован для современного использования. Также запланировано обновление фасадов и крыши здания. Оно является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил важность создания благоприятных условий для паломников, которые приезжают почтить память Святой блаженной Ксении Петербургской.

- Место ее погребения на Смоленском кладбище - одна из важнейших православных святынь Петербурга, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Дом паломника на Камской улице возвели в конце XVIII века. Фото: gov.spb.ru

Дом паломника на Камской улице возвели в конце XVIII века и перестроили архитектором Карлом Вербицким в 1883 году. Паломнический дом открылся в 2022 году после завершения первого этапа реставрации.

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