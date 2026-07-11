Весь каршеринг в Петербурге может стать электрическим к 2030 году

Об экотранспорте рассказал глава Комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около 17 тысяч электромобилей из 2,4 миллиона транспортных средств зарегистрировали в Петербурге. О ситуации с электромобилями в городе рассказал председатель Комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик в прямом эфире телеканала «78». Также Соловейчик сообщил о программе перевода части общественного транспорта города на газ и других мерах поддержки, включая продление бесплатной парковки для экологического транспорта до 2030 года и изменения в законе о налоговых льготах для владельцев электрокаров.

- Также мы рассматриваем возможность предоставления бесплатного проезда по ЗСД для водителей такси на электрокарах и субсидирования таксопарков, переходящих на электромобили, - отметил Соловейчик.

Предположительно, осторожная оценка - к 2030 году электромобили будут составлять 10 процентов от всех такси в городе, а амбициозная – 25 процентов. В общественном транспорте планируется увеличение числа электробусов до 300 к 2030 году.

Соловейчик отметил, что большая фаза транспортной реформы завершена, и сейчас две трети городского транспорта являются экологическими.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max