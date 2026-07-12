Фестиваль «Дорогами ополченцев», объединяющий поколения и территории, прошел в Новгородской области

11 июля – это дата, которая навсегда связала Кировский район Ленинграда и Батецкую землю Новгородчины. Фото: Елена Цунаева

11 июля в поселке Батецкий в Новгородской области прошел историко-патриотический фестиваль «Дорогами ополченцев», посвященный памяти Ленинградских ополченцев, участвовавших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Новгородской земле в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие проходит уже в седьмой раз и привязано оно именно к дате - ведь именно в этот день 85 лет назад, 11 июля 1941 года, на станцию Батецкая прибыла 1-я Кировская дивизия народного ополчения. Полк был полностью сформирован из работников Кировского завода: инженеров, служащих – обычных ленинградцев, которые в самый тяжелый для страны момент оставили свои семьи и рабочие места, чтобы встать на защиту Родины.

В этом году в фестивале приняли участие поисковики Новгородской областной поисковой экспедиции «Долина» и петербургского отряда «Рейд», молодежь Кировского района Санкт-Петербурга, глава галва администрации Кировского района Сергей Иванов, жители Батецкого округа, а также ветераны Кировского завода – да, с 2019 года Кировский завод является постоянным партнером фестиваля, и это особенно значимо для проекта, учитывая роль завода в формировании легендарной дивизии.

Кроме того, в фестивале приняла участие депутат Госдумы Елена Цунаева.

- Мы вспоминали подвиг бойцов Кировской дивизии народного ополчения. Вспоминали людей, которые в июле 1941 года заняли оборону на Лужском рубеже и приняли на себя удар врага. Сколько бы лет ни прошло, их мужество, стойкость и вклад в Победу должны оставаться частью нашей общей памяти – и не только в книгах и архивных документах, но и в судьбах семей, музейных экспозициях, поисковых находках, памятниках и таких встречах, - сказала Елена Моисеевна.

Фестиваль «Дорогами ополченцев» проводится с 2018 года. Фото: Елена Цунаева

Традиционно в рамках фестиваля проводятся памятные мероприятия у воинского мемориала ленинградским ополченцам в д. Воронино, а основные мероприятия проходят на территории спорткомплекса в п. Батецкий. Здесь организуются исторические и тематические выставки музейных, поисковых и реконструкторских объединений, площадки с образцами военной техники и экипировки, развлекательные зоны для детей, а также одноименный музыкальный творческий фестиваль и турнир по футболу.

На выставочных площадках фестиваля рядом были представлены находки новгородских и петербургских поисковиков и экспозиции, посвященные современным защитникам Отечества. Отряд «Новгородец» показал артефакты, собранные поисковиками - участниками специальной военной операции.

- Для нас, поисковиков, особенно важно, что память сохраняется не только в ходе экспедиций. Фестиваль «Дорогами ополченцев» объединяет поколения и территории, связанные общей историей. Он напоминает: сохранение памяти невозможно усилиями только одного человека или одной организации. Только вместе - поисковики, ветераны, жители, органы власти, общественные организации, предприятия, политические партии и семьи - мы можем сохранить историческую правду и передать память о защитниках Отечества следующим поколениям, - подчеркнула Цунаева.

Фестиваль объединяет поколения и территории, связанные общей историей. Фото: Елена Цунаева

Справка «КП»

День Ленинградского народного ополчения отмечается ежегодно 23 сентября, начиная с 2023 года. Праздник официально закрепили благодаря инициативе депутатов партии «Единая Россия» и соответствующему закону, принятому Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.