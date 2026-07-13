«Переменная облачность и без осадков»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 13 июля

Температура воздуха в Петербурге поднимется до +25…+27°. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург продолжает находится под влиянием периферии обширного циклона. 13 июля в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Однако в Ленобласти местами возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

- Температура воздуха в Петербурге поднимется до +25…+27°, а в Ленинградской области - до +23…+28°. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4–9 м/с, - отметил синоптик.

Атмосферное давление останется практически неизменным и составит около 760 мм рт. ст., что близко к норме.

Также Леус добавил, что прошедшая ночь в Северной столице оказалась аномально теплой - минимальная температура не опустилась ниже +20,5°. Во вторник также не ожидается осадков. Ночью температура будет колебаться в пределах +15…+17°, а днем поднимется до +23…+25°.

Жителям и гостям Петербурга рекомендуется учитывать погодные условия при планировании своих дел.

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