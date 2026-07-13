«Это шоу для трансляции»: В Смольном отвергли идею продажи билетов на праздник выпускников «Алые паруса»

В этом году праздник посетили более 80 тысяч выпускников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Смольном отвергли идею продажи билетов на праздник выпускников «Алые паруса». В прямом эфире радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский объяснил, почему шоу остается закрытым для широкой публики, и кто на самом деле является его главным зрителем.

Напомним, «Алые паруса» - это праздник исключительно для выпускников, и попасть на него можно только по именным приглашениям. Каждый пригласительный именной, содержит QR-код с личными данными и не может быть передан другому человеку. На входе необходимо предъявить паспорт. Ранее Пиотровский предупреждал, что любые объявления о продаже билетов в интернете - дело рук аферистов.

Отвечая на вопрос о возможной организации платного входа, вице-губернатор указал на объективные ограничения: в этом году праздник посетили более 80 тысяч выпускников, а вместе с организаторами - свыше 100 тысяч человек.

- Есть предельные возможности вместимости Дворцовой набережной и мостов, - пояснил Пиотровский. По его словам, власти готовы рассмотреть идею расширения пространства, но «его негде размещать»: как только такая возможность появится, вопрос обдумают.

Помимо этого, Пиотровский признался, что наблюдал шоу с разных точек - и с набережной, и на экранах, но лучший ракурс, по его мнению, дает телевизионная трансляция.

- Точно скажу: по телевизору интереснее. В первую очередь это шоу для телевизионной трансляции. Там целая драматургия, а выпускник видит только часть этого шоу, - поделился вице-губернатор.

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