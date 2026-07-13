Борис Пиотровский: «Ленфильм» из центра Петербурга не уедет

Ленфильм останется в исторических зданиях на Петроградской стороне. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Петербурга не рассматривают вариант переезда киностудии «Ленфильм», расположенной в Петроградском районе, в другую локацию. Об этом «КП-Петербург» заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Ранее такое предложение на полях ПМЭФ высказал генпродюсер Первого канала Константин Эрнст. По его словам было бы целесообразно отказаться от площадей в центре и перевезти студию на берег Финского залива.

- Создание кластера для съемок за городом – хорошая идея, - сказал Пиотровский в эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 FM. – Но нужно ли убирать студию из центра города? Думаю нет. Это удобно, павильоны прекрасные. Даже в нынешнем состоянии они очень удобны. Эта часть должна остаться. А в будущем, когда мы подойдем к этому этапу, мы всерьез задумаемся о создании кластера за пределами города. Было бы логично сделать это рядом с водой.

Сейчас городские власти принимают дела на киностудии. В прошлом году Петербург стал владельцем кинофабрики. По словам Пиотровского, в ближайшее время никаких громких новостей от студии ждать не стоит, идет рутинная бюрократическая работа.

- Первый год ничего яркого не произойдет. «Ленфильм» - огромная структура, которую передали городу. У нас много бюрократических процессов, которые требуют завершения, - сказал Пиотровский. – Нужно сформировать все органы управления, учредителем город стал, формируется совет директоров. Нужно принять много решений для закрепления всей управленческой структуры.

Но, по словам вице-губернатора, эти процессы не мешают творческой работе студии. Идет работа над картиной про юного Александра Невского, практически завершен фильм военный фильм «Остров Сухо». Студия предоставляет свои мощности для частных кинопроизводителей. Например, сейчас участвует в съемках сказки «Щелкунчик».

Однако, «Ленфильм» получает и свою долю критики. В частности от петербургского союза кинематографистов.

- Союз кинематографистов любит нас критиковать это хорошо, они дают интересные советы, - отметил Борис Пиотровский.

Вице-губернатор не исключил, что на киностудии может появиться художественный совет, как элемент управления творческой составляющей студии.

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