Около 60 легальных площадок для экскурсий по крышам доступно в Петербурге

Евгений Панкевич: Надо продвигать безопасные панорамные площадки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Романтика ночного Петербурга с высоты птичьего полета обходится туристам все дороже - и речь не только о деньгах. В преддверии нового туристического сезона Комитет по развитию туризма ужесточил контроль за нелегальными экскурсиями на крышах. По словам председателя комитета Евгения Панкевича, комитет получил полномочия проверять удостоверения экскурсоводов. И результаты не заставили себя ждать.

- Мы посмотрели все маршруты по крышам, и отсеивается ряд экскурсоводов, у которых нет лицензий, - рассказал Панкевич в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (92,0 FM). - В практике были случаи, когда гид просто бросал группу и убегал, а наш сотрудник объяснял растерянным туристам, что «это небезопасно».

Однако, власти не оставляют туристов без красивых видов.

- Сегодня продвигать и рекламировать крыши неправильно, надо продвигать безопасные панорамные площадки, - подметил Панкевич.

На официальном городском туристском портале Visit-Petersburg.ru представлено порядка 60 разрешенных площадок. Среди них - Думская башня с высотой 44 метра, легендарная колоннада Исаакиевского собора и крыша киностудии «Ленфильм», откуда открывается уникальный вид на Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Зимний дворец.

- Мы работаем с правильными туроператорами и пытаемся сделать эту услугу безопасной, - добавил глава комитета.

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