Восстановительные работы будут проводиться поэтапно. Фото: https://max.ru/tsarskoe_selo_museum

Музей-заповедник «Царское Село» столкнулся с масштабными восстановительными работами после сильного урагана, который обрушился на Петербург 11 июля. Для координации действий создана специальная группа. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ «Царское Село».

- Екатерининский парк уже открыт для посетителей, однако в Александровском парке доступен только один вход - рядом с Александровским дворцом. Этот вход ведет к экспозициям. Остальные территории Александровского парка пока закрыты из-за продолжающихся работ по обеспечению безопасности. Информация о состоянии Баболовского парка уточняется, - отметили в пресс-службе музея-заповедника.

Сотрудники садово-парковой службы начали работы сразу после урагана. Фото: https://max.ru/tsarskoe_selo_museum

Сотрудники садово-парковой службы начали работы сразу после урагана, 11 июля вечером, и трудились всю ночь. В Екатерининском парке повалило 51 дерево, в Александровском - 98.

Также в Екатерининском парке особенно пострадали Рамповая и Периметральная аллеи, а также дубовая роща у Орловских ворот. В Собственном садике утрачена черемуха Маака - ценное декоративное растение, которому было более 80 лет. На пандусе Камероновой галереи ветром вырвало цикасы из вазонов, а цветники остались повреждены.

Такого сильного урагана не было последние тридцать лет. Фото: https://max.ru/tsarskoe_selo_museum

- Такого сильного урагана не было последние тридцать лет. Восстановительные работы будут проводиться поэтапно: сначала в Екатерининском парке, затем в Александровском, и, наконец, в Баболовском, - отметила главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова.

Музей-заповедник просит посетителей с пониманием отнестись к ситуации и не заходить за ограждения, пока работы не завершатся.

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