«Всегда можно выбрать развлечение по карману»: В Смольном прокомментировали цены в музеи в Петербурге

Турист в Петербурге еще не превратился в кошелек на ножках. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге можно найти отдых и развлечение на любой кошелек. Об этом «КП-Петербург» заявил председатель комитета по развитию туризма Смольного Евгений Панкевич, отвечая на вопрос о ценах на билеты в музеи, прогулочные корабли и другие популярные локации.

- Мы будем видеть общую картину турпотока в сентябре, но пока не отмечаем снижение, - сказал Панкевич в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM). - У нас большая линейка предложений. Плюс действует много различных программ, вроде «Пушкинской карты», а также различные льготные категории. Всегда можно выбрать услугу по карману.

Кстати, власти Петербурга уже подсчитывают предварительные итоги турсезона. В прошлом году Северную столицу посетили 12,5 млн человек. В этом прогнозируется рост на 5%. Среди иностранцев чаще всего к нам приезжают гости из Китая, Индии, Вьетнама, Таиланда и Ближнего Востока. А из регионов России в Петербург больше всего любят москвичи, жители Краснодарского и Красноярского краев.

- Мы отмечаем рост числа туристов с Дальнего Востока, причем, они приезжают в наш город, чтобы арендовать авто и отправиться в тур по Карелии или съездить в Великий Новгород, - рассказал Панкевич. – В следующем году мы планируем усилить сибирское направление, будем давать рекламу на эти регионы.

В прошлом году общий оборот туристической отрасли в Петербурге составил 830 млрд рублей. В этом году Смольный ждет роста и по этому показателю.

КСТАТИ

В городе есть 60 крыш для легальных экскурсий

Одной из больных тем для комитета по туризму остаются нелегальные прогулки по крышам. По словам Евгения Панкевича, с одной стороны, его подчиненные начали проверять документы у гидов, а с другой, объяснять туристам, что это опасное развлечение.

- В прошлом году мы получили полномочия проверять удостоверение экскурсовода, - рассказал глава комитета по развитию туризма. - Мы посмотрели все маршруты по крышам и уже отсеялся ряд экскурсоводов, у которых нет лицензии. Были ситуации, когда человек бросал группу и убегал. А наш сотрудник объясняет людям, что это небезопасно.

По словам Панкевича упор нужно делать не на карательные меры, а на рекламу площадок, где можно посмотреть на город с высоты. Их уже около 60-ти. Среди них такие точки как колоннада Исаакиевского собора, Думская башня, крыша «Ленфильма». Полный список адресов можно найти на туристическом портале Петербурга visit-petersburg.ru.

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