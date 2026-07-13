Хирурги удаляли осколки из правой голени пациента. Фото: Комздрав СПб

Операцию с применением технологии дополненной реальности провели врачи Городской больницы №9. Хирурги удаляли осколки из правой голени пациента. Об этом сообщили в Комздраве Петербурга.

Перед операцией специалисты построили 3D-модель поврежденной зоны. Это позволило определить оптимальный доступ и тактику. Во время вмешательства навигационная система в реальном времени показывала хирургам, где находятся осколки относительно сосудов и нервов.

Дополнительная реальность в хирургии Видео: Комздрав Петербурга

- Технология особенно эффективна в сложных случаях, когда важна каждая деталь - глубина залегания осколков, их форма, близость к важным анатомическим структурам, - рассказали медики.

Городская больница №9 - многопрофильный стационар на 218 коек. За год здесь лечатся более 12 тысяч пациентов, проводится свыше 7,5 тысяч операций. Основные направления - акушерство и гинекология, колопроктология, хирургия.

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