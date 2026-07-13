Жители садоводства под Петербургом показали последствия наводнения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшая суббота, 11 июля, запомнилась Петербургу сильнейшим ливнем и ураганом: ветер валил деревья, а городские улицы превратились в реки. Чтобы устранить последствия стихии, коммунальным службам пришлось работать в авральном режиме.

Среди потерпевших от урагана оказалось и садоводство «Ржевка №1». Их непогода настигла позже остальных - большая вода пришла ближе к полуночи.

Последствия потопа в СНТ Ржевка-1

Река Луговая вышла из берегов и затопила дома и огороды. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

– До шести часов вечера у меня весь участок сухой был. В шесть часов резко как началось: сначала вода понемногу прибывала, а к двенадцати ночи уже все тут было затоплено. И всю ночь поднималось. Вот под утро воскресенья только стало опускаться, – вспоминает житель СНТ Иванов Николай.

Вода пришла стремительно. У кого-то она остановилась за порогом, а кому-то повезло меньше – потоки хлынули прямо в дом через канализационные трубы. Люди хватали детей, документы и пытались спасти то, что еще можно было спасти.

– Все в доме почистили только сегодня утром, – рассказывает Али Тураев, показывая мокрые стены и еще не просохший пол.

По словам жителей прибрежных участков, выше по течению реки Луговой находится плотина. Местные связывают резкий подъем воды с водосбросом.

– Это не паводок. Это после ливня где-то дамбу или водосброс открыли, – рассуждает Людмила Федоровна, чей участок тоже ушел под воду.

Жители признаются, что подобный случай стал первым. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После разговора она добавила, что подобные случаи – норма для весеннего периода, но даже тогда вода не подбиралась так близко к дому:

– Обычно затапливает только весной, и то редко. А тут летом. Так высоко вода никогда не заходила. Раньше только до решетки доходила, а теперь вон залезла прямо к дому.

Соседи подтверждают: весенние паводки здесь дело привычное. После снежных зим река разливается, топит огороды и подступы к домам. К этому научились готовиться. Но июльский потоп стал неожиданностью для всех.

– Я владею участком с две тысячи тринадцатого года, и никогда такого не было, – разводит руками Али Тураев.

На соседней улице двух пенсионерок эвакуировали спасатели – выйти из дома самостоятельно они уже не могли, вода отрезала путь к суше. Сам Али Тураев с детьми пережидал наводнение на втором этаже.

– Я хотел выехать ночью, в четыре утра, с детьми. Уже машину не мог завести – все было под машиной. Пришлось на втором этаже сидеть, – вспоминает он.

К утру понедельника вода начала отступать. Сейчас участки больше напоминают болото: лужи, грязь, принесенный рекой мусор, доски, ветки, дрова. Кто-то пытается сливать воду шлангами обратно в реку, хотя сама река еще не вернулась в берега. Но основная вода ушла, оставив после себя разрушения.

Жители с детьми и животными спасались на вторых этажах домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Огороды уничтожены. То, что еще в субботу зеленело, теперь гниет под слоем ила. Урожай погиб.

– Парник целиком залило: огурцы, помидоры, кабачки. Клубника – это уже все, лук... Скорее всего, ничего уже не будет. Грядки все всплывали. Представляете? – сокрушается Иванов Николай.

Пострадали и постройки. Вода подмывает фундаменты, и что будет с домами дальше – никто не знает.

– Мне фундамент, наверное, заново делать придется. Его недавно только заложили. Снимем покрытие – тогда видно будет, что с ним, – оценивает ущерб Али Тураев.

Жители обращались в администрацию и МЧС.

Некоторых жителей эвакуировали спецслужбы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Вчера приезжал замглавы администрации с МЧС, обходили тут бабушек всяких. А так... если застраховано от стихийных бедствий, тогда деньги выплатят. В ином случае – нет, – жалуется Иванов Николай.