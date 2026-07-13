Петербург занял 44-е место в рейтинге доступности жилья в России

Среднестатистической семье из трех человек в Петербурге нужно 4,6 года, чтобы накопить на собственную квартиру. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Среднестатистической семье из трех человек в Петербурге нужно 4,6 года, чтобы накопить на собственную квартиру. К такому выводу пришли эксперты РИА Новости в своем рейтинге доступности жилья и поставили Северную столицу на 44-е место.

Исследователи рассчитывали минимальное количество лет, за которое семья с одним ребенком сможет купить квартиру площадью 60 квадратных метров без ипотеки. Расчеты строились на медианной зарплате в регионе и официальном прожиточном минимуме. Также учитывались накопления на депозитах и средняя стоимость квадратного метра по состоянию на май 2026 года.

В Петербурге квартира такой площади обойдется в среднем в 13,6 млн рублей. Ситуация в Ленинградской области оказалась сложнее. Местным семьям придется копить 5,5 года, хотя стоимость квартиры там значительно ниже – около 8,6 млн рублей. В итоге, региону досталась лишь 63-е место.

Эксперты отмечают, что доступность жилья снизилась в большинстве регионов России. Основная причина – падение ставок по депозитам. Заработные платы в стране выросли, но этого не хватило, чтобы полностью компенсировать рост цен на недвижимость. Реальные траты большинства семей обычно выше прожиточного минимума, поэтому на практике накопить удается не всегда.

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