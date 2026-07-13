В Ленинградском зоопарке появились новые обитательницы – две двугорбые верблюдицы. Имена у девушек пока отсутствуют, поэтому администрация объявила конкурс. Главное условие – варианты должны быть связаны с созвездиями.
Судя по комментариям в социальных сетях, уже явно выделяется имя-фаворит горожан – Кассиопея. Также встречаются имена Астра, Андромеда, Лира, Персея и другие.
- Новые жительницы прибыли в Петербург 3 июля - до этого в зоопарке не было ни одного верблюда. Они родились в 2023 году на ферме «Верблюжий рай» в городе Горячий Ключ. Путь до Северной столицы занял более 2000 километров, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.
Интересная деталь: день рождения у каждой из них совпадает с праздником. Одна появилась на свет 23 февраля, вторая – 8 марта. Сейчас им около трех лет.
Предложения принимаются у вольера рядом с большим шатром. Там же можно узнать подробные правила участия. Первые два участника, которые предложат выбранные имена, получат по два бесплатных билета в зоопарк. Победителей объявят 27 июля в социальных сетях.
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