Верблюдицам уже по три года, но своих имен они так и не получили. Фото: Елизавета Филатова/ Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке появились новые обитательницы – две двугорбые верблюдицы. Имена у девушек пока отсутствуют, поэтому администрация объявила конкурс. Главное условие – варианты должны быть связаны с созвездиями.

Судя по комментариям в социальных сетях, уже явно выделяется имя-фаворит горожан – Кассиопея. Также встречаются имена Астра, Андромеда, Лира, Персея и другие.

Новые жительницы прибыли в Петербург 3 июля. Фото: Елизавета Филатова/ Ленинградский зоопарк

- Новые жительницы прибыли в Петербург 3 июля - до этого в зоопарке не было ни одного верблюда. Они родились в 2023 году на ферме «Верблюжий рай» в городе Горячий Ключ. Путь до Северной столицы занял более 2000 километров, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Интересная деталь: день рождения у каждой из них совпадает с праздником. Одна появилась на свет 23 февраля, вторая – 8 марта. Сейчас им около трех лет.

Дамы стали первыми верблюдами в зоопарке. Фото: Елизавета Филатова/ Ленинградский зоопарк

Предложения принимаются у вольера рядом с большим шатром. Там же можно узнать подробные правила участия. Первые два участника, которые предложат выбранные имена, получат по два бесплатных билета в зоопарк. Победителей объявят 27 июля в социальных сетях.

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