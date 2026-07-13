В Ленобласти разрешили наполнять канистры бензином на заправках

Люди жаловались в соцсетях, что не могут заправить газонокосилки или бензопилы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинградской области частично сняли ограничения на продажу бензина в канистры. Решение приняли после обращений жителей к губернатору Александру Дрозденко.

Теперь на некоторых заправках региона можно купить топливо в тару. Но не любую и не в любом объеме. Первое условие – канистра должна быть металлической и соответствовать ГОСТу. В пластиковые бутылки и другую тару бензин по-прежнему не нальют. Второе ограничение – не более 10 литров за один раз.

- Часть нефтяных компаний согласились пойти дальше. Они разрешают заправлять до 20 литров в канистру, - рассказал пресс-секретарь губернатора 47-го региона Никита Донцов.

Инициативу вводили для владельцев садовой техники. Люди жаловались в соцсетях, что не могут заправить газонокосилки или бензопилы.

В Петербурге пока сохраняются прежние правила – продажа бензина в канистры по-прежнему недоступна. В Ленобласти теперь у садоводов и дачников появилась возможность запастись топливом для работы на участках.

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