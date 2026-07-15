«Несли на носилках шесть часов»: В Ленобласти спасли 86-летнюю бабушку, пять дней выживавшую в лесу

Пострадавшая лежа на болоте и не вставала. Фото: "Экстремум".

86-летняя бабушка пять дней выживала в лесу на востоке Ленинградской области. Женщина из крохотной деревни Фалилеево, что за Бокситогорском, 9 июля отправилась в лес за ягодами. Но домой в тот день не вернулась, и родные забили тревогу. Родственники сначала сами попытались прочесать лес, но потом подключили волонтеров. В поисках принимали участие отряды «Экстремум», «Северо-Запад» и «Лиза Алерт».

- Коллегам даже удалось привлечь частный вертолет, что бывает не часто, - рассказал «КП-Петербург» руководитель поисково-спасательных работ отряда «Экстремум» Юрий Шевченко. – Вертолет пролетал над местами, где потом нашли пострадавшую, но с воздуха ее не заметили.

По лесу и окрестным болотам проходили несколько групп поисковиков, в том числе и с собаками. И вот 14 июля женщину нашли - она оказалась всего в 3 км от поселка.

В поисках участвовали собаки. Фото: "Экстремум".

- Женщина была без сил, уже не вставала, не говорила, - рассказал Юрий Шевченко. – Ее отпоили чаем, укрыли одеялом. Пока решали вопрос по эвакуации, с ней не говорили, чтобы не тратить ее силы. В итоге половину пути до поселка пострадавшую несли на носилках по топям и буеракам. Путь занял 6 часов! Затем ее подхватил болотоход и доставил до машины скорой помощи.

По словам спасателей, бабушка выжила чудом, ее буквально спас ураган, который накрыл регион в минувшие выходные.

Перед тем, как выйти в лес, волонтеры изучили карту местности. Фото: "Экстремум".

- Мы работали под проливным дождем и сильным ветром, под ударами стихии где-то в лесу была и женщина, но это спасло ей жизнь, - считает спасатель. – Ураган дал воду и сбил температуру. Если бы все это время стояла 30-градусная жара, бабушка бы просто умерла от жажды.

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