«Щипал себя, чтобы не уснуть на трассе»: Спортсмен из Карелии поставил мировой рекорд, пробежав 824 километра

Спортсмен бежал пять суток. Фото: предоставлено Дмитрием Климовым.

37-летний марафонец из Петрозаводска Дмитрий Климов поставил мировой рекорд, пробежав 824,8 километра за пять суток. Атлет стал победителем соревнований по бэкъярду (сверхмарафон на выбывание, - примеч.Ред.), которые прошли в Ленинградской области. Бэкъярд – дисциплина на выносливость, где атлеты каждый час выходят на старт, чтобы пробежать 6 километров 706 метров. Так продолжается и днем, и ночью, пока на дистанции не останется один бегун. Чтобы стать победителем в этот раз, Дмитрию Климову пришлось сделать 123 круга с небольшими перерывами - в общей сложности на все про все ушло 123 часа. Как рассказал «КП-Петербург» спортсмен, гонка могла продолжаться и дольше, но последнего соперника дисквалифицировали за досадное нарушение – его остановила бабушка-волонтер, попросившая сделать фото на телефон. Формально это считается помощью со стороны посторонних.

ПОБЕДИТЬ ПОМОГЛИ ДРУЗЬЯ, БОРЩ И ЗАПЕКАНКА

- Я стараюсь пробегать круг за 40 минут, чтобы до следующего старта у меня оставалось время на отдых и еду, - признается Дмитрий. - Условно, за эти 20 минут я успевал вздремнуть и перекусить. Но первые двое суток я вообще не спал, так как волновался. А потом отрубался буквально за десять секунд. За пять минут до нового старта меня будили. Успевал умыться - и снова в путь. Да, усталость накапливалась. У кого-то, говорят, бывают даже видения во время забега, но у меня просто глаза слипались... Бежишь, щипаешь себя, чтобы не уснуть. Но когда рассветало, становилось полегче.

На отдых было несколько минут. Фото: предоставлено Дмитрием Климовым.

Отметим, что многих атлетов на подобных соревнованиях сопровождает группа поддержки. Те, кто готовит еду для своего героя, будит его, чтобы не проспал старт, а также морально поддерживает. С Дмитрием приехали двое.

- Никакого спортивного питания у меня не было, друзья готовили обычную еду: плов, творожные запеканки, яичницу, каши, борщ и куриный суп. Это очень помогло!

Дмитрий признается, что был максимально сконцентрирован на гонке, поэтому старался ни на что не отвлекаться.

- Я старался отключиться от усталости и следил за тем, кто с какой техникой бежит. На соревнования приехали сильнейшие ультрамарафонцы, так что было интересно. Не скрою, в какой-то момент становилось очень тяжело, и в эти моменты я всегда думал о родных, друзьях. Они ведь переживали за меня, тратили силы и время, чтобы поддержать. Этим я себя и мотивировал.

АМЕРИКАНЦЫ РЕКОРД НЕ ПРИЗНАЛИ

К слову, предыдущий рекорд в бэкъярде поставил австралийский бегун, который в прошлом году пробежал 798 километра. Результат Дмитрия его превзошел, но американцы отказались его признавать, посчитав, что соревнования прошли с нарушениями. Но российская сторона с этим не согласна: по их мнению мировой рекорд поставлен честно, за что Климову и вручили главный приз - квартиру в Петербурге.

Гонка длилась 123 часа. Фото: предоставлено Дмитрием Климовым.

- Вообще я работаю на складе торговой сети, а бегом занимаюсь с 2018 года. Тренируюсь в выходные, в день пробегаю по 40 км утром и 10 км вечером, за месяц получается 500-600 км. Свой первый полумарафон пробежал в 2022 году, и с тех пор тяготею к длинным дистанциям.

Сейчас спортсмен готовится к новым стартам и хочет принять участие уже в командной гонке на выносливость.

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