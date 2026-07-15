«Щипал себя, чтобы не уснуть на трассе»: Спортсмен из Карелии поставил мировой рекорд, пробежав 824 километра

37-летний марафонец из Петрозаводска Дмитрий Климов поставил мировой рекорд, пробежав 824,8 километра за пять суток. Атлет стал победителем соревнований по бэкъярду (сверхмарафон на выбывание, - примеч.Ред.), которые прошли в Ленинградской области. Бэкъярд – дисциплина на выносливость, где атлеты каждый час выходят на старт, чтобы пробежать 6 километров 706 метров. Так продолжается и днем, и ночью, пока на дистанции не останется один бегун. Чтобы стать победителем в этот раз, Дмитрию Климову пришлось сделать 123 круга с небольшими перерывами - в общей сложности на все про все ушло 123 часа. Как рассказал «КП-Петербург» спортсмен, гонка могла продолжаться и дольше, но последнего соперника дисквалифицировали за досадное нарушение – его остановила бабушка-волонтер, попросившая сделать фото на телефон. Формально это считается помощью со стороны посторонних.
ПОБЕДИТЬ ПОМОГЛИ ДРУЗЬЯ, БОРЩ И ЗАПЕКАНКА
- Я стараюсь пробегать круг за 40 минут, чтобы до следующего старта у меня оставалось время на отдых и еду, - признается Дмитрий. - Условно, за эти 20 минут я успевал вздремнуть и перекусить. Но первые двое суток я вообще не спал, так как волновался. А потом отрубался буквально за десять секунд. За пять минут до нового старта меня будили. Успевал умыться - и снова в путь. Да, усталость накапливалась. У кого-то, говорят, бывают даже видения во время забега, но у меня просто глаза слипались... Бежишь, щипаешь себя, чтобы не уснуть. Но когда рассветало, становилось полегче.
Отметим, что многих атлетов на подобных соревнованиях сопровождает группа поддержки. Те, кто готовит еду для своего героя, будит его, чтобы не проспал старт, а также морально поддерживает. С Дмитрием приехали двое.
- Никакого спортивного питания у меня не было, друзья готовили обычную еду: плов, творожные запеканки, яичницу, каши, борщ и куриный суп. Это очень помогло!
Дмитрий признается, что был максимально сконцентрирован на гонке, поэтому старался ни на что не отвлекаться.
- Я старался отключиться от усталости и следил за тем, кто с какой техникой бежит. На соревнования приехали сильнейшие ультрамарафонцы, так что было интересно. Не скрою, в какой-то момент становилось очень тяжело, и в эти моменты я всегда думал о родных, друзьях. Они ведь переживали за меня, тратили силы и время, чтобы поддержать. Этим я себя и мотивировал.
АМЕРИКАНЦЫ РЕКОРД НЕ ПРИЗНАЛИ
К слову, предыдущий рекорд в бэкъярде поставил австралийский бегун, который в прошлом году пробежал 798 километра. Результат Дмитрия его превзошел, но американцы отказались его признавать, посчитав, что соревнования прошли с нарушениями. Но российская сторона с этим не согласна: по их мнению мировой рекорд поставлен честно, за что Климову и вручили главный приз - квартиру в Петербурге.
- Вообще я работаю на складе торговой сети, а бегом занимаюсь с 2018 года. Тренируюсь в выходные, в день пробегаю по 40 км утром и 10 км вечером, за месяц получается 500-600 км. Свой первый полумарафон пробежал в 2022 году, и с тех пор тяготею к длинным дистанциям.
Сейчас спортсмен готовится к новым стартам и хочет принять участие уже в командной гонке на выносливость.
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