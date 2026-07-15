19 семей получили квартиры в отреставрированном здании XIX века на Васильевском острове

Ключи вручили молодым родителям и многодетным семьям. Фото: https://max.ru/a_beglov

19 семей получили квартиры в отреставрированном историческом здании XIX века на Васильевском острове. Ключи вручили молодым родителям и многодетным семьям. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Ранее здание восстановили в рамках программы «Доступное жилье».

- Очень важно сохранять архитектурные особенности и историческую ценность здания, построенного в XIX веке. Благодаря реставрации исторического дома удалось сохранить культурное наследие и предоставить новое жилье семьям, - отметили в пресс-службе.

Программа «Доступное жилье» предлагает участникам внести всего 10 процентов от стоимости квартиры, а оставшуюся сумму выплачивать в течение 20 лет. С начала 2026 года почти 4,3 тысячи семей решили жилищный вопрос при поддержке городских властей. Всего за последние пять с половиной лет число семей, ожидающих жилья, сократилось втрое.

Дом №46 на 9-й линии был возведен в 1875 году архитектором Карлом Вербицким. В нем разместили постоянную музейную экспозицию, рассказывающую о знаменитых жильцах, учебном заведении и его учениках. Во время капитального ремонта в здании установили современные инженерные системы, усилили перекрытия и уложили новые полы, при этом сохранив исторические детали.

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