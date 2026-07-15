В Петербурге начала работу пилотная линия по биоконверсии пищевых отходов. Фото: https://t.me/k_soloveichik

В Петербурге начала работу пилотная линия по биоконверсии пищевых отходов. Технология основана на использовании личинок мухи черной львинки и внедрена ГК «Первый Спецтранс» совместно с компанией «КарелБиоТех» на базе комплекса «Обухово». Об этом сообщил председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик.

- Новая технология позволяет перерабатывать органические отходы в зоогумус и белковую биомассу. Это способствует уменьшению объема отходов, которые отправляются на захоронение, и созданию новых вторичных продуктов, - рассказал Соловейчик.

Технология основана на использовании личинок мухи черной львинки. Фото: https://t.me/k_soloveichik

К слову, по данным Комитета по природопользованию, доля органических отходов в твердых коммунальных отходах составляет 35–40 процентов.

Следующий этап - интеграция объекта по переработке органики в территориальную схему управления отходами Петербурга. Новую технологию планируют полностью включить в единую региональную систему обращения с отходами, чтобы масштабировать проект и сделать его более эффективным.

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