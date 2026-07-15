Нейросети надевают белые халаты. Фото: ИИ.

Искусственный интеллект добрался до медицины. По данным Минздрава, такие технологии применяют почти в каждом регионе страны, а в планах ведомства на этот год провести массовое обучение медперсонала работе с нейросетями. Дальше - больше: интеграция алгоритмов в здравоохранение - одно из ключевых направлений национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. При этом чиновники подчеркивают: нейросети останутся лишь поддержкой принятия врачебных решений. Ставить диагноз и назначать лечение должен доктор. Что будет дальше? Заменят ли роботы живых докторов и стоит ли пациентам бояться цифровой медицины? Об этом говорили на дискуссионном клубе в рамках проекта «Клиника года».

РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ, ЭФФЕКТ ЛУЧШЕ

Применение ИИ в российских клиниках уже не эксперимент, а повседневная реальность. Конечно, до Китая, где некоторые диагностические клиники вообще работают без врачей, нам далеко, но в России нейросети активно помогают в разных направлениях, в том числе при первичном обращении.

- Наши доктора тестировали устройство, которое считывает гемодинамические показатели пациента и выдает уровень сатурации кислорода, реальное артериальное давление, ЭКГ - и все это дистанционно передается на телефон врача. Это эффективно, ускоряет диагностику и развязывает руки врачу, позволяя ему дистанционно контролировать выбранные показатели пациента и, экономя время, реализовываться в других своих профессиональных функциях. Пациенту тоже удобно: простые диагностические манипуляции можно сделать просто и быстро, - говорит главный врач городской больницы № 20, доктор медицинских наук Дмитрий Монашенко.

Именно в диагностике алгоритмы искусственного интеллекта зарекомендовали себя лучше всего.

- Мы активно тестируем несколько систем, анализирующих методологические исследования. Есть модели, которые помогают врачам осуществлять механическую работу, высвобождая время для более глубокого общения с пациентом. Эффективность увеличивается, - продолжает директор по медицине «Немецкой семейной клиники», руководитель центра клинических исследований, врач-терапевт-кардиолог-нефролог, кандидат медицинских наук Кирилл Смирнов.

Очень хорошо дружат с нейросетями стоматологи. Именно в этом направлении медицины важна ювелирная точность, и алгоритмы здесь намного эффективнее человека. Цифровые технологии заменяют гипсовые слепки, формируют 3D-модели, позволяют увидеть окончательный результат лечения.

- В стоматологии мы работаем с программой, которая помогает ставить диагноз по данным компьютерной томографии верхней и нижней челюсти и анализирует записи консультаций. Это позволяет улучшить и контролировать качество приема. Программа не ставит 100-процентный диагноз, а дает вероятностный результат 60-90 процентов, а в заключении всегда пишет, что это предположительный диагноз, - говорит врач-стоматолог-хирург-имплантолог, главный врач филиала «Фактор Улыбки» на Варшавской Александр Захаров.

АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Еще ИИ отлично справляется с массовыми исследованиями.

- Например, на флюорографии, где нужно быстро обработать тысячи снимков. Он выделяет только те изображения, на которые врач должен обратить внимание, - говорит заведующий кафедрой медицинской биофизики СПбГПМУ Александр Поздняков.

Одним из самых ярких примеров помощи ИИ в диагностике стала гинекология. Сегодня нейросети помогают выявлять рак шейки матки.

- Мы используем ИИ-программу для помощи стоматологу в оценке снимков КТ, что помогает минимизировать ошибки при постановке диагноза, - говорит медицинский директор и соучредитель W Clinic, акушер-гинеколог Дарья Бурмакина.

Нейросети активно используют и в реабилитации: алгоритмы помогают врачу высвободить время для пациента и принять верное решение.

- Мы используем ИИ для анализа рентгенограммы в ходе лечения сколиоза с применением индивидуального корсета - это дает объективность, не привязанную к субъективному опыту специалиста. В компании разработан комплектатор для протезов нижних конечностей, который работает как конструктор: облегчает работу и опытным, и молодым специалистам, - рассказывает врач-травматолог-ортопед, специалист по протезированию верхних конечностей Екатерина Пронько из протезно-ортопедического центра «Сколиолоджик.ру».

Эксперты «Комсомолки» рассказали о влиянии искусственного интеллекта на современную медицину. у. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОМОЩНИК ИЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ?

Несмотря на все возможности технологий и алгоритмов, искусственный интеллект помощник врача, а не замена. Окончательное решение всегда остается за человеком.

- Преимуществ у ИИ очень много: в диагностике, лечении, реабилитации, прогнозировании заболеваний. Управленческие решения тоже показывают хорошую эффективность. Нельзя не сказать о достижениях в учебной практике и персонализированном подборе лекарственных препаратов. Однако искусственный интеллект никогда не сможет заменить врача и полностью оптимизировать сложные клинические случаи либо сложные оперативные вмешательства, которые требуют профессионального опыта и клинического мышления, - уверена кандидат медицинских наук, руководитель отдела медико-социальной экспертизы и медицинской реабилитации ФГБУ имени Г. А. Альбрехта Минтруда России Юлия Головина.

В грамотных руках ИИ - это вспомогательный инструмент, который повышает компетентность врача, расширяет его клиническое мышление и позволяет осваивать новые данные исследований.

- Искусственный интеллект - это усилитель. Если врач не любит свою профессию и не развивает клиническое мышление, ИИ ему не поможет, а если любит - усилит его возможности, - говорит представитель клиники «Юнимед» Елена Безукладникова.

Кстати, качество и эффективность нейросетей тоже зависят от человека, ведь искусственный интеллект - это программное обеспечение, набор статистических параметров и математических алгоритмов. В анализе сложных клинических случаев искусственный интеллект пока ошибается. Он хорош для сортировки бумаг и снятия рутинной нагрузки, но врачебную интуицию не заменит.

- Он может дать направление, куда должен двигаться молодой специалист и на что должен обратить внимание опытный врач, - добавил Александр Поздняков.

- Главное - нельзя разрывать связь врача и искусственного интеллекта. Есть значимые достижения ИИ, но нельзя полностью ему доверять. Пусть ИИ получает информацию, предлагает свой вариант действий, но окончательное решение всегда должен принимать доктор, - резюмировал Дмитрий Монашенко.

НАПОСЛЕДОК

Ну а что дальше? Так или иначе, но искусственный интеллект неизбежно проникнет во все сферы медицины. В ближайшие годы развитие пойдет по пути персонального медицинского сопровождения, где ИИ будет анализировать данные пациента 24/7 и корректировать схемы лечения. Снимутся барьеры этические и правовые, появится маршрутизация пациентов, профилактика и ранняя диагностика станут доступнее, но все это будет работать только под контролем человека - врача, который несет ответственность за жизнь и здоровье пациента.