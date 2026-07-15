Более 100 тысяч исследований качества воды провели в Петербурге с начала года

Программа включает 396 контрольных точек. Фото: https://max.ru/vodokanal_spb

С начала 2026 года более 100 тысяч исследований подтвердили высокое качество питьевой воды в Петербурге. Многоуровневая система контроля, действующая в городе, позволяет оперативно реагировать на любые изменения в источнике. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Контроль осуществляется на всех этапах: при поступлении воды на станции, в процессе водоподготовки, перед подачей в распределительную сеть и непосредственно в сетях. Все элементы системы взаимосвязаны, что обеспечивает непрерывный мониторинг качества воды.

- Программа включает 396 контрольных точек, из которых 350 находятся на распределительной сети. Вода в этих точках оценивается по более чем 110 показателям. Такой подход позволяет всесторонне анализировать качество воды и оперативно принимать меры в случае выявления отклонений, - рассказали в пресс-службе компании.

Также результаты онлайн-измерений выводятся в комплексную систему диспетчерского управления, что позволяет быстро информировать о качестве воды ответственных специалистов и руководителей, чтобы незамедлительно начать решать ситуацию.

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