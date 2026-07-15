Предлагаемые башни окажут необратимое негативное воздействие на историческую структуру города. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЮНЕСКО рекомендовала отказаться от возведения двух небоскребов «Газпрома» в Лахте. В докладе миссии международной организации говорится, что башни нанесут серьезный ущерб историческому облику Петербурга.

Эксперты изучали состояние центра города и связанных с ним памятников в январе 2026 года. Доклад опубликовали 13 июля, его обсудят на сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая начнется 19 июля. Пока что Северную столицу не собираются объявлять находящейся под угрозой памятников. Однако, если проекты будут реализованы, то город может утратить свое место в данном списке.

- Предлагаемые башни окажут необратимое негативное воздействие на историческую структуру города, нарушат целостность линии горизонта, панорамных видов на Неву и Финский залив. Также пострадают пространственные связи между архитектурными ансамблями, которые лежат в основе исторической композиции Петербурга, - указано в выводах организации.

ЮНЕСКО допустила развитие района Лахты, но потребовала, чтобы будущие проекты соответствовали сохранению ценности города и проходили оценку воздействия на окружающую среду.

Высота пятиярусной башни должна была составить 170 метров. Иллюстрация: Юлия МИХАЙЛОВА

Международный совет по сохранению памятников также рекомендовал отменить строительство башен. Кроме того, эксперты раскритиковали проекты дворца бракосочетания на полуострове Рожок и восстановления колокольни Смольного собора. В ЮНЕСКО отметили, что строительство колокольни из современных материалов и на новом месте может повлиять на подлинность ансамбля. Обеспокоенность вызвал и проект бизнес-центра на Охтинском мысе, где под угрозой могут оказаться руины шведской крепости.

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