Умер Анатолий Заславский, петербургский художник

Заславский работал в разных жанрах – занимался живописью, графикой и сценографией. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Петербурге на 87-м году жизни скончался известный художник Анатолий Заславский. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском союзе художников.

- Мастер ушел из жизни 15 июля после продолжительной болезни, - рассказали его коллеги. О времени и месте прощания с художником сообщат позднее.

Анатолий Заславский родился 2 ноября 1939 года в Киеве. В годы Великой Отечественной войны его семья находилась в эвакуации в Туркмении, затем вернулась на Украину. Позже будущий художник переехал в Ленинград.

В 1965 году он окончил отделение монументальной живописи Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Веры Мухиной. С 1977 года состоял в Союзе художников России.

Заславский работал в разных жанрах – занимался живописью, графикой и сценографией. Его произведения хранятся в Государственном Русском музее, Музее истории Петербурга, музее современного искусства «Эрарта» и других собраниях.

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