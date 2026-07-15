Ремонт на Казанской улице. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Масштабный ямочный ремонт прошел на дорогах рядом с Казанским собором. Дорожникам предстояло сделать несколько крупных «заплаток», но не создавая больших неудобств для автомобилистов.

Ремонт прошел небольшой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ремонт дороги на Казанской улице Общая площадь отремонтированных участков вышла всего около 12 квадратных метров.

- Нам нужно было выполнить работы как можно быстрее, чтобы не мешать туристам и местным жителям. Также приходилось постоянно подстраиваться под потом машин, иначе могла бы собраться пробка, - рассказал начальник дорожного участка ГБУ «Центральное» Геннадий Нилов.

Специалисты справились быстро. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как пояснил зампред Комблага Егор Пащенко, сегодняшний ремонт на Казанской улице считается небольшим. Общая площадь отремонтированных участков вышла всего около 12 квадратных метров, а размер каждой картой, которой перекрывают дефект, составляет не более 3 квадратных метров.

Меняли не все полотно, а лишь устраняи деффекты. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Дорожники Комблага не только убирают дороги, но и обслуживают дорожное полотно, а также ремонтируют ограждения и остановки. На этот год запланировано отремонтировать более 1 млн квадратных метров асфальта по всему городу. Сейчас мы 600 тысяч сделали, заменили 700 метров оград, - заключил Пащенко.

Перекрыватть дорогу полностью не пришлось. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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