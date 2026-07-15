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15 июля 2026 14:51

В Петербурге начали готовить к реставрации Монумент героическим защитникам Ленинграда

До конца 2027 года подрядчик должен будет подготовить проект будущей реставрации объекта
Юлия СТАЛИНА
Работы коснутся практически всего мемориального комплекса.

Работы коснутся практически всего мемориального комплекса.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге начали искать подрядчика, который подготовит проект реставрации Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Государственный музей истории Санкт-Петербурга разместил госзакупку 14 июля. Заявки от участников принимают до 30 июля. Начальная стоимость контракта составляет более 32,1 миллиона рублей.

«КП-Петербург» изучила документы закупки. Пока речь идет не о самой реставрации, а о разработке проекта. Будущему подрядчику предстоит провести комплексное обследование мемориала, изучить состояние конструкций и инженерных сетей, выполнить историко-архивные и лабораторные исследования, а затем подготовить проект, по которому в дальнейшем будут проводить восстановительные работы.

Работы коснутся практически всего мемориального комплекса. Специалистам предстоит обследовать 48-метровую стелу, мемориал «Разорванное кольцо», подземный музей, бронзовые скульптуры, а также инженерные коммуникации, системы отопления, вентиляции, электроснабжения, видеонаблюдения и охранной сигнализации.

После обследования подрядчик должен будет подготовить заключение о состоянии памятника.

- Подготовить отчет, включающий в себя заключение о техническом состоянии объекта культурного наследия, - говорится в документе закупки.

Разработать проект реставрации необходимо до 1 ноября 2027 года. Затем документация пройдет государственную историко-культурную экспертизу, согласование в КГИОП и проверку достоверности сметной стоимости. Только после этого можно будет приступать к самой реставрации мемориала.

Редакция «КП-Петербург» направила запрос в Государственный музей истории Санкт-Петербурга, чтобы узнать, почему именно сейчас возникла необходимость в подготовке проекта реставрации, в каком состоянии находится мемориал и когда могут начаться сами восстановительные работы.

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