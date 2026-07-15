В Петербурге начали готовить к реставрации Монумент героическим защитникам Ленинграда

Работы коснутся практически всего мемориального комплекса. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге начали искать подрядчика, который подготовит проект реставрации Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Государственный музей истории Санкт-Петербурга разместил госзакупку 14 июля. Заявки от участников принимают до 30 июля. Начальная стоимость контракта составляет более 32,1 миллиона рублей.

«КП-Петербург» изучила документы закупки. Пока речь идет не о самой реставрации, а о разработке проекта. Будущему подрядчику предстоит провести комплексное обследование мемориала, изучить состояние конструкций и инженерных сетей, выполнить историко-архивные и лабораторные исследования, а затем подготовить проект, по которому в дальнейшем будут проводить восстановительные работы.

Работы коснутся практически всего мемориального комплекса. Специалистам предстоит обследовать 48-метровую стелу, мемориал «Разорванное кольцо», подземный музей, бронзовые скульптуры, а также инженерные коммуникации, системы отопления, вентиляции, электроснабжения, видеонаблюдения и охранной сигнализации.

После обследования подрядчик должен будет подготовить заключение о состоянии памятника.

- Подготовить отчет, включающий в себя заключение о техническом состоянии объекта культурного наследия, - говорится в документе закупки.

Разработать проект реставрации необходимо до 1 ноября 2027 года. Затем документация пройдет государственную историко-культурную экспертизу, согласование в КГИОП и проверку достоверности сметной стоимости. Только после этого можно будет приступать к самой реставрации мемориала.

Редакция «КП-Петербург» направила запрос в Государственный музей истории Санкт-Петербурга, чтобы узнать, почему именно сейчас возникла необходимость в подготовке проекта реставрации, в каком состоянии находится мемориал и когда могут начаться сами восстановительные работы.

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