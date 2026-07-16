Солнце еще высоко: Когда отроют пляж у Петропавловской крепости

Пляж у Петропавловской крепости был одним из любимых мест петербуржцев в жаркие дни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пляж у Петропавловской крепости долгие годы был одним из самых популярных мест отдыха у петербуржцев. В редкие жаркие дни сюда приходили сотни людей, чтобы позагорать с видом на Неву и Дворцовую набережную. Но уже третье лето подряд попасть на песок невозможно. Из-за масштабной реставрации гранитных стен крепости пляж остается закрытым, а любителям солнечных ванн приходится искать место на небольшой лужайке у Троицкого моста.

«КП-Петербург» узнала, как продвигаются работы и когда пляж вновь станет доступен для посетителей.

Как сообщили редакции в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, этим летом никаких изменений не будет. Территория по-прежнему остается строительной площадкой.

- Пляж Петропавловской крепости этим летом будет закрыт для посетителей в связи с проведением реставрации гранитного фасада крепости, выходящего на Неву. На пляже хранятся снятые для реставрации двух-трехтонные гранитные блоки, строительные материалы, работает тяжелая техника. Поэтому доступ гостей крепости пока невозможен, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Сейчас специалисты занимаются реставрацией гранитных фасадов Невской куртины и правого фланка Нарышкина бастиона. Именно из-за этих работ пришлось временно перенести традиционный полуденный выстрел. До окончания реставрации сигнальные орудия стреляют не с Нарышкина, а с Государева бастиона. После завершения работ их вернут на историческое место.

Масштабная реставрация гранитной облицовки стен Петропавловской крепости началась еще в 2023 году. За это время специалисты уже привели в порядок Иоанновский равелин, Государев и Трубецкой бастионы, Екатерининскую куртину, часть Нарышкина бастиона, а также восстановили башенки-турели на углах бастионов.

Петербуржцам остается набраться терпения. По данным музея, завершить реставрацию планируют в декабре 2026 года. После окончания всех работ откроют и пляж, который вновь сможет принимать отдыхающих уже в следующем летнем сезоне.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пляж у стен Петропавловской крепости откроют после ремонта в конце 2026 года

Сроки всех работ по восстановлению фасада памятника перенесли на два года (подробности)