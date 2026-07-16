«Ясный и прохладный день»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 16 июля

В Петербурге ожидается ясный и прохладный день. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге ожидается ясный и прохладный день. Северная столица и Ленобласть окажутся под влиянием западного барического гребня. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. Переменная облачность не принесет осадков, что позволит жителям и гостям города насладиться хорошей погодой без внезапных изменений. Однако из-за холодных воздушных масс, поступающих с севера, температура воздуха будет на 3–4 °C ниже климатической нормы.

- В Петербурге температура воздуха составит +19…+21 °C, а в Ленинградской области - +18…+23 °C. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3–8 м/с, - рассказал Леус.

Атмосферное давление останется стабильным и будет колебаться в пределах 766 мм рт. ст., что выше нормального значения.

В пятницу также не ожидается осадков. Ночью температура опустится до +10…+12 °C, а днём поднимется до +23…+25 °C.

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