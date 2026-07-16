Специалисты приступили к соединению тоннелей будущих «Каретной» и «Лиговского проспекта-2»

В Петербурге продолжаются активные работы по строительству новых участков метро. Фото: https://max.ru/podzemnik_spb

В Петербурге продолжаются активные работы по строительству новых участков метро. На втором участке Красносельско-Калининской линии метро ведутся работы по проходке. Вблизи будущей станции «Каретная» уже создали проем для проходки первой сбойки. Она соединит перегонные тоннели и станет началом строительства тягово-понизительной подстанции. Это важный этап в создании новой линии метро.

Механизированный комплекс КТ-1,63 завершил проходку участка перегонного тоннеля первого пути от 852-й шахты до «Каретной». После этого комплекс продолжит движение к станции «Лиговский проспект-2».

- Сейчас открывают первый проем технологической сбойки, который впоследствии будет соединён с тоннелем первого пути. Аналогичная сбойка использовалась в 2020 году для начала проходки центрального зала станции «Юго-Западная», - рассказал канал «Подземник».

В состав запланированного пускового участка войдут четыре станции: «Броневая», «Заставская» (с пересадкой на «Московские ворота»), «Боровая» и «Каретная» (с пересадкой на «Обводный канал»).

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