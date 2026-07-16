СберСтрахование жизни в I полугодии помогла петербуржцам выплатить1,4 тыс. кредитов на 158 млн рублей

СберСтрахование жизни в I полугодии помогла петербуржцам выплатить1,4 тыс. кредитов. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В январе-июне 2026 года дочерняя компания Сбера — СберСтрахование жизни — направила 158 млн рублей на выплаты по страховым случаям заёмщиков потребительских кредитов и владельцев кредитных карт из Санкт-Петербурга. Таким образом, около 1,4 тыс. кредитов петербуржцев были закрыты благодаря полисам кредитного страхования жизни.

Например, житель из Санкт-Петербурга с помощью полиса страхования жизни закрыл потребительский кредит на сумму 4,6 млн рублей в связи с диагностированием онкологического заболевания. Другой заёмщик закрыл кредит на 2,3 млн рублей по причине инвалидности.

По случаям травмы или болезни, страховая компания платит всего в течение пяти минут с момента подачи заёмщиком онлайн-заявления на выплату, а среднее время выплаты уже сегодня достигает 3 минут 27 секунд. Средства приходят на счет заёмщика моментально благодаря внедрённому AI-агенту, который анализирует документы и принимает решение самостоятельно. Важно, что выплату можно получить в любое время суток, так как AI-агент работает 24 часа 7 дней в неделю.

Среди реальных примеров петербуржцев: заёмщик потребительского кредита получил быструю выплату на сумму 244 тыс. рублей в связи с переломом ноги, а владелец кредитной карты в связи с болезнью — 180 тыс. рублей.

СберСтрахование жизни также оказывает финансовую поддержку заёмщикам, оформившим ипотечное страхование жизни. За январь-июнь 2026 года страховая компания выплатила по программам кредитного и ипотечного страхования жизни суммарно 11,8 млрд рублей — это на 16,8% больше по сравнению с первым полугодием 2025 года.

Если страховое событие произошло — подать на выплату можно в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» в разделе «Страхование» или на сайте СберСтрахования жизни с помощью онлайн-ассистента за считаные минуты.

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