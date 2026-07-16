Не могла позвать на помощь: Тело трехлетней девочки, пропавшей на детской площадке под Петербургом, обнаружили в лесном болоте

Девочка пропала во время прогулки со старшим братом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Поиски трехлетней девочки в Колпинском районе Петербурга завершились трагедией. Девочка пропала во время прогулки в поселке Саперное 15 июля. Тело ребенка обнаружили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» лишь через некоторое время.

По предварительным данным, девочка находилась на детской площадке вместе со старшим братом, пока родители отлучились в магазин. В какой-то момент ребенок убежал в лесополосу, примыкающую к поселку. На помощь девочка не могла позвать: она была глухонемой, как и все члены ее семьи. Всего в семье воспитывается пятеро детей, и все они имеют нарушения слуха и речи.

- Предварительно, малышка забрела в болото и не смогла выбраться самостоятельно, - рассказал 78.ru со ссылкой на источник.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться.

ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Причинение вреда по неосторожности».

- В ходе осмотра следов насильственной смерти не установлено, - рассказали в пресс-службе ведомства. Следователи также дадут оценку действиям (бездействию) родителей девочки.

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