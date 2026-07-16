Петербуржцы раскрыли желаемую структуру дохода на пенсии

Почти каждый десятый горожанин хотя бы раз самостоятельно рассчитывал размер своей будущей страховой пенсии. Фото: freepik.com.

Большинство жителей Санкт-Петербурга уже хотя бы примерно представляют, на какую страховую пенсию от государства они смогут рассчитывать. В 2026 году такую позицию озвучили 71% опрошенных против 22% годом ранее. Данные приводятся в исследовании СберНПФ, партнёра СберИнвестиций.

Почти каждый десятый опрошенный из Северной столицы хотя бы раз самостоятельно рассчитывал размер своей будущей страховой пенсии. Ещё 5% ориентируются на опыт родителей и тех, кто уже находится на пенсии. Остальные признались, что пока не интересуются выплатами от государства.

Петербуржцы стали лучше разбираться в средствах накопительной пенсии. В 2026 году доля тех, кто полностью или частично освоил этот вопрос, выросла с 17% до 23%. Все больше респондентов пытаются погрузиться в тему: 29% против 24% годом ранее. А вот тех, кто совсем не интересуется средствами накопительной пенсии, стало на 11 п.п. меньше.

По данным исследования дочерних компаний Сбера, петербуржцы хотели бы обеспечить себе дополнительно 96 тысяч рублей в месяц из личного капитала, а также накопить 8,2 млн рублей.

Доход после завершения карьеры петербуржцы видят так: 30% — зарплата от работы по найму, 26% — страховая пенсия от государства, 13% —личные накопления, включая вклады и программу долгосрочных сбережений. Остальную часть средств респонденты получат от инвестиций, предпринимательской деятельности, сдачи недвижимости в аренду и помощи детей.

Опрос прошёл в июне 2026 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек. В исследовании участвовали 11 тысяч респондентов.

Следить за размером страховой пенсии можно в СберБанк Онлайн. Напишите в поисковой строке “Расчет пенсии” и следуйте рекомендациям сервиса. Там же можно найти свои средства накопительной пенсии и посмотреть, как управлять ими.

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