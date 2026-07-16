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Новости компаний16 июля 2026 8:30

Петербуржцы раскрыли желаемую структуру дохода на пенсии

Почти каждый десятый горожанин хотя бы раз самостоятельно рассчитывал размер своей будущей страховой пенсии
Почти каждый десятый горожанин хотя бы раз самостоятельно рассчитывал размер своей будущей страховой пенсии. Фото: freepik.com.

Почти каждый десятый горожанин хотя бы раз самостоятельно рассчитывал размер своей будущей страховой пенсии. Фото: freepik.com.

Большинство жителей Санкт-Петербурга уже хотя бы примерно представляют, на какую страховую пенсию от государства они смогут рассчитывать. В 2026 году такую позицию озвучили 71% опрошенных против 22% годом ранее. Данные приводятся в исследовании СберНПФ, партнёра СберИнвестиций.

Почти каждый десятый опрошенный из Северной столицы хотя бы раз самостоятельно рассчитывал размер своей будущей страховой пенсии. Ещё 5% ориентируются на опыт родителей и тех, кто уже находится на пенсии. Остальные признались, что пока не интересуются выплатами от государства.

Петербуржцы стали лучше разбираться в средствах накопительной пенсии. В 2026 году доля тех, кто полностью или частично освоил этот вопрос, выросла с 17% до 23%. Все больше респондентов пытаются погрузиться в тему: 29% против 24% годом ранее. А вот тех, кто совсем не интересуется средствами накопительной пенсии, стало на 11 п.п. меньше.

По данным исследования дочерних компаний Сбера, петербуржцы хотели бы обеспечить себе дополнительно 96 тысяч рублей в месяц из личного капитала, а также накопить 8,2 млн рублей.

Доход после завершения карьеры петербуржцы видят так: 30% — зарплата от работы по найму, 26% — страховая пенсия от государства, 13% —личные накопления, включая вклады и программу долгосрочных сбережений. Остальную часть средств респонденты получат от инвестиций, предпринимательской деятельности, сдачи недвижимости в аренду и помощи детей.

Опрос прошёл в июне 2026 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек. В исследовании участвовали 11 тысяч респондентов.

Следить за размером страховой пенсии можно в СберБанк Онлайн. Напишите в поисковой строке “Расчет пенсии” и следуйте рекомендациям сервиса. Там же можно найти свои средства накопительной пенсии и посмотреть, как управлять ими.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН: 7707083893. erid: 2W5zFFxiArD