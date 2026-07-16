«Бег - это субкультура»: призер Паралимпийских игр Федор Триколич рассказал о Беговых центрах

Фото: пресс-служба ВФЛА.

Всероссийская федерация легкой атлетики совместно с АНО «Евразия» создает сеть бесплатных Беговых центров в 23 городах России, один из которых откроется в Санкт-Петербурге. В интервью спортсмен рассказал, почему считает бег настоящей субкультурой и чего сегодня не хватает любителям бега.

– Федор, что лично для вас значит бег и почему вы решили стать амбассадором этого проекта?

– Бегом я занимаюсь уже 20 лет, и очевидно, что этот вид двигательной активности оказал очень большое влияние на мою жизнь и на то, как сложилась моя судьба.

В легкую атлетику я пришел достаточно поздно, в 2007 году, когда мне было 22 года. До этого я занимался мини-футболом. Но в какой-то момент у меня появилась мечта – выступить на Паралимпийских играх. Однако мини-футбол не входил в программу Паралимпиады. Тогда я просто надел футзалки, спортивный костюм и вышел на свою первую пробежку по городу.

Сегодня я решил стать амбассадором Беговых Центров Всероссийской федерации лёгкой атлетики, потому что вижу в них возможность привлечь людей к активному образу жизни.

Фото: пресс-служба ВФЛА.

– Как сегодня развивается беговое сообщество в вашем городе?

– Беговое сообщество в Санкт-Петербурге развивается постепенно и захватывает в свои ряды все больше новых любителей бега. В городе проводится множество пробегов различного уровня, и на данный момент бег - это не просто хобби. Бег - это субкультура, в которой люди разных возрастов, разных профессий и разных взглядов на жизнь одержимы одной страстью.

– Расскажите подробнее, каким будет Беговой центр ВФЛА?

– Это современный быстровозводимый круглогодичный комплекс, который появится там, где люди уже привыкли бегать.

– На кого в первую очередь рассчитан этот проект?

– Проект направлен на любителей бега различного уровня. Здесь найдется место и новичкам, и опытным бегунам со стажем. Мне известно, что у нас будут работать квалифицированные тренеры, что очень важно для бегунов-новичков.

– Как, по вашему мнению, появление Бегового центра скажется на беговом сообществе?

– Думаю, только положительно. Я уверен, что все бегуны воспримут эту новость с воодушевлением. И что очень важно, эти центры должны понравиться молодежи. Они любят все новое, современное, прогрессивное.

Фото: пресс-служба ВФЛА.

– Насколько важно, чтобы в городе было пространство, где можно не только тренироваться, но и находить единомышленников?

– Как я уже говорил, бег - это не просто хобби, бег - это субкультура. Благодаря бегу люди знакомятся, находят друзей, создают семьи.

– Что бы вы посоветовали тем, кто сомневается, что сможет начать бегать?

– Конечно, первый шаг сделать сложнее всего – одолевают сомнения, страхи и неуверенность в собственных силах. Через это проходят 99 % людей. Лучше начинать тренировки под руководством тренера или под присмотром опытных бегунов. И обязательно подобрать правильную беговую обувь — это поможет сделать тренировки комфортнее и снизит риск получения травм.