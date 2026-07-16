На сайте объявлений продают книги, которые были при сидельцах в «Крестах». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Петербурге начали продавать книги, которые были при сидельцах в следственном изоляторе «Кресты». Необычный товар «КП-Петербург» обнаружила на известном сайте объявлений. «Книга с печатью из СИЗО – на подарок себе или близким», - рекламирует продавец издания.

Первый лот – книжка в мягком переплете «Sapiens: Краткая история человечества», мировой научпоп-бестселлер израильского историка Юваля Ноя Харари. На титульной странице подпись:

«Сейчас читаю ее, нахожу очень интересной. Надеюсь, и тебе понравится». И ниже: «Подарок от Кати. Начало заключения 03.12.2021».

А следом печать: «Проверено ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

В СИЗО разрешено иметь при себе одновременно не более 10 книг и журналов. Фото: сайт объявлений Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отметим, что на все разрешенные книги и журналы в следственных изоляторах в обязательном порядке ставится этот штамп цензора (также известный как штамп о проверке) – без него администрация СИЗО не имеет права выдавать литературу в камеру.

Второй лот – «Цветы для Элджерона» Дэниела Киза. По сюжету этой книги, умственно отсталый уборщик стал гением после экспериментальной операции.

«Это одна из моих любимых книг. Почему-то решила принести именно ее», - вновь подписывает Екатерина литературную «передачку». Проверочный штамп тоже на месте.

Все книги проходят проверку цензором, прежде чем попасть в камеры. Фото: сайт объявлений

Примечательно, что цена двух книг при этом символическая - 449 и 337 рублей.

- Продаю книги из-за переезда. Они действительно побывали в СИЗО, я сама их носила, но из-за имеющейся печати такая цена – кого-то это все же может смутить, - рассказала нам продавец. - Но человека оправдали, поэтому энергетика у книг хорошая…

За подписи и штампы снизили цену. Фото: сайт объявлений

Кстати, судя по датам, речь идет, скорее всего, о «Крестах-2» в Колпино. «Кресты» на Арсенальной набережной закрыли в 2017 году. Этой осенью в старом СИЗО 1884–1892 годов постройки начнут работы по реконструкции – в нем хотят сделать общественное пространство с отелями и ресторанами. До конца лета комплекс с темным прошлым открыли для посещения с экскурсиями.

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