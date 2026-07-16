Около 34 млн пассажиров перевезли электрички из Петербурга с начала 2026 года

Высокий спрос наблюдается на направлении Санкт-Петербург - Ораниенбаум. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года железнодорожные перевозки в Петербурге показали значительный рост. Поезда дальнего следования перевезли 5,3 миллиона пассажиров, а пригородные поезда - 33,9 миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

- Особенно активно развивается тактовое движение пригородных поездов. С января по июнь по шести направлениям - Павловск, Ораниенбаум, Красное Село, Мельничный Ручей, Сестрорецк и Гатчина - было перевезено 20 миллионов пассажиров, - рассказали в пресс-службе комитета.

Самым популярным маршрутом остается Санкт-Петербург - Павловск. Здесь было перевезли 7,1 миллиона человек. Высокий спрос также наблюдается на направлении Санкт-Петербург - Ораниенбаум, где перевезли 6,7 миллиона пассажиров. Это на 6,3 процетов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост пассажиропотока заметен и на других направлениях. Например, на маршруте в Сестрорецк было перевезено 1,3 миллиона пассажиров, что составляет рост на 7,9 процента по сравнению с 2025 годом. Более 5 миллионов пассажиров было перевезено по направлениям «Санкт Петербург – Гатчина», «Санкт Петербург – Мельничный ручей» и «Санкт Петербург – Красное село».

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