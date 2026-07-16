Штраф за неоплату парковки в Петербурге вырастет до 5000 рублей

Штраф за неоплату парковки повысят в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северной столице планируют увеличить наказание для водителей, которые не оплатили парковку в центре города. Сейчас наказание за это нарушение составляет 3000 рублей. Губернатор Петербурга Александр Беглов внес с законодательное собрание города поправки, которые предполагают увеличение штрафа.

- В целях профилактики и предупреждения совершения административных правонарушений предлагается увеличить размер административного штрафа для физических лиц до пяти тысяч рублей, для юридических лиц - до тридцати тысяч рублей.

Интересно, что в законе появляется отдельное наказание для юридических лиц. Этот пункт может коснуться курьеров и различных служб доставки, а так же торговых сетей, которые развозят товар по супермаркетам.

Как ранее сообщала «КП-Петербург», центр управления парковками с начала года зафиксировал 12 600 машин, чьи водители пытались спрятать госномера для того, чтобы не платить за стоянку в центре города.

- Инспекторы очистили от посторонних предметов 12 662 государственных регистрационных номера, - сообщали в Комитете по транспорту Петербурга. - Обнаружили 6 223 автомобиля без номеров, выявили 284 факта размещения машин на местах для инвалидов, которые не были включены в федеральный реестр.

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