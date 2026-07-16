59 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ в Ленобласти

В этом году средний балл по большинству предметов выше, чем в прошлом. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

9 июля завершился основной этап ЕГЭ, в котором приняли участие более 6 тысяч выпускников 11 классов Ленобласти. Экзамены прошли без технических сбоев и переносов. Об этом сообщил первый замглавы Комитета общего и профессионального образования Антон Горшков на пресс-конференции ТАСС.

По словам Горшкова, службы работали эффективно, не было случаев утечки материалов или использования мобильных устройств во время тестирования. Это позволило обеспечить прозрачность и честность итоговой аттестации.

- Результаты этого года радуют: средний балл по большинству предметов выше, чем в прошлом году. Особенно это касается профильной математики, химии, физики и биологии. Эти предметы находятся в центре внимания региональных и федеральных властей в рамках программы технологического суверенитета, - рассказал замглавы. Он также отметил, что рост числа высокобалльников и улучшение средних показателей свидетельствуют о высоком уровне подготовки выпускников.

Количество стобалльников достигло 59 человек, что составляет 1 процент от всех участников. Среди них 7 учащихся набрали 100 баллов по двум и более предметам. Более половины выпускников получили 61 балл и выше по русскому языку, 75 процентов - по профильной математике, более 73 процентов - по информатике и физике.

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