Хит сезона - черные лисички: Миколог рассказал, какие грибы можно собирать в Ленобласти в июле и августе

Черные лисички вошли в моду. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Грибной сезон вступает в свои права. Из лесов в окрестностях Петербурга ведрами везут лисички. Самые удачливые уже добывают подосиновики или даже белые. Как рассказал «КП» грибной гид, член Санкт-Петербургского микологического общества Антон Трофимов, сезон в Северной столице идет по графику.

- Этот год можно назвать лисичковым, первые грибы этого вида появились еще месяц назад, - отмечает Трофимов. – По остальным грибам ситуация пока печальная, потому что было сухо. Но в целом мы наблюдаем обычную картину для середины лета. Никаких аномалий в этом году нет.

Когда начнется сезон грибов в Выборгском и Приозерском районах

По словам эксперта, в Ленинградской области грибное время наступает неравномерно. В первую очередь грибы появляются на юге региона в Лужском районе. Через пару недель подключается Выборгский и Приозерский районы. Самая холодная часть области – восток. Туда грибная волна доходит еще через неделю-две.

Боровики остаются желанным трофеем. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Иногда Выборгский и Приозерский район работают в паре. Если в одном пусто, стоит заехать в соседний, - советует специалист по тихой охоте. – Летом в сосновых борах делать нечего. Грибы нужно искать в смешанных лесах. А вот осенью начинают плодоносить сосновые леса. Если хотите попытать грибного счастья на востоке Ленобласти, то стоит ориентироваться на отчеты грибников с юга Карелии. Если в Олонце хвастаются грибами, значит, и у нас их много. Но в этих местах можно и диких животных встретить.

За какие грибы можно получить штраф

С недавних пор сбор грибов может обернуться проблемами с законом. Власти утвердили список видов, занесенных в Красную книгу. Собирать их запрещено. По словам грибного гида Антона Трофимова, вероятность встретить такие охраняемые грибы в Ленобласти низка, но не равна нулю.

- Этот закон писался в первую очередь из-за вида рядовка мацутаке. Это дальневосточный вид, крайне ценный в китайской медицине. Цена одного экземпляра может доходить до 400 долларов. В нашем регионе он встречается. Но это единичные случаи и простой грибник эту диковинку просто не найдет. С другим видом сложнее. Это саркосома шаровидная. Она встречается в Юнтоловском заказнике, я знаю, что были рейды, и людей за сбор этого гриба штрафовали. Считается, что гриб имеет лечебные свойства. Но на самом деле никакой ценности он не представляет.

ВЫСОКАЯ КУХНЯ ПОД КУСТОМ

Уже не первый год в Ленобласти главным лесным хитом остается черная лисичка. Этот родственник обычной рыжей лисички считается более вкусным и ароматным. Все больше людей охотятся именно за ней.

- Черные лисички уже начинают попадаться и будут в наших лесах до середины сентября, - говорит Трофимов. - Этот гриб по вкусовым показателям намного превосходит другие грибы. Своего рода деликатес. В Италии его даже называют трюфелем для бедных. Гриб чаще используют в сушеном виде, перемалывают и добавляют как приправу. Ароматнейшая штука, супы из них превосходные. С каждым годом все больше людей про них узнает.

Черные личички вкуснее рыжих. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Но, по словам эксперта, у массового грибника самым желанным является боровик. Человек, нашедший хотя бы парочку экземпляров, может смело публиковать добычу в соцсетях и купаться в лучах зависти.

- Но мой личный топ возглавляют другие грибы: зонтик пестрый, зонтик краснеющий и зонтик Оливье, - говорит Трофимов. - Для несведущих они выглядят очень страшно, как что-то ядовитое. Но это вкуснейшие грибы. Где их искать, я, конечно, не скажу.

КОНКРЕТНО

ТИХАЯ ОХОТА В ЛЕНОБЛАСТИ

Где: Юг (Лужский район)

Что собираем: белые, подосиновики, волнушки, козляки, лисички, сыроежки

Где: Север (Выборгский, Приозерский районы)

Что собираем: белые, боровики, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, лисички, рыжики, грузди, летние и осенние опята.

Где: Восток (Подпорожский, Лодейнопольский районы)

Что собираем: белые, подосиновики, подберезовики, моховики, лисички, сыроежки, горькушки, черные грузди, маслята, волнушки и осенние опята.

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