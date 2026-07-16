Подростку раздробило череп оторвавшейся скобой на причале в центре Петербурга

Парень подрабатывал на причале летом. Фото: vk.ru/spb_today

17-летний петербуржец впал в кому во время летней подработки на причале в центре Петербурга. Оторвавшаяся лодочная скоба ударила его по голове, отчего череп подростка раздробился.

Как рассказала сестра пострадавшего в соцсетях, трагедия случилась вечером 7 июля на Финском заливе. Подросток работал на причале «Медный всадник» и стоял на одном из трех железных понтонов, которые буксировало судно. По предварительной информации, в какой-то момент не выдержал буксировочный трос. После его обрыва в подростка с большой силой отлетел лодочный кнехт.

- Брата сразу перевезли на судне «Эдельвейс» к Центру водно-моторного транспорта на Наличной улице, где его уже ждала скорая помощь. Врачи несколько дней борются за его жизнь, но состояние остается крайне тяжелым, - написала девушка в паблике «ДТП и ЧП | Петербург».

Семья надеется восстановить полную картину произошедшего и просит откликнуться всех, кто вечером 7 июля, примерно с 21:30 до 22:15, находился в акватории Финского залива рядом с местом буксировки понтонов. Родственники также просят проверить записи с видеорегистраторов и других камер, если они могли запечатлеть момент происшествия.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max