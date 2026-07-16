Не только Сочи и Стамбул: Куда пассажиры чаще всего летают из Петербурга

Частоту рейсов из Петербурга в Касабланку планируют увеличить. Фото: Ирина БЫСТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

За первые полгода 2026 года аэропорт Пулково обслужил почти 9,4 млн пассажиров. При этом, отмечают в воздушной гавани, международный пассажиропоток вырос на 6% по сравнению с прошлым годом. Также в маршрутной сети появились новые направления. Из недавних - турецкая Анкара, марокканская Касабланка, казахстанский Шымкент, тунисский Монастир и российский Нальчик.

О том, куда в этом году чаще всего летают петербуржцы и какие новые города и страны планируется запустить из Пулково, мы узнали у директора по авиационной коммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Асият Халваши, которая стала гостем программы «Пять углов» на Радио «Комсомольская правда» (92.0 FM).

Директор по авиационной коммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Асият Халваши. Фото: Ирина БЫСТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Лето - время отпусков. Асият, какие сейчас самые популярные направления из Петербурга? Проще говоря, где отдыхают в этом году петербуржцы? - Петербуржцы любят по России ездить, и так уж сложилось исторически, что пассажиропоток выше именно на внутренних рейсах. К слову, их открыто 70, а международных - 46. Но в числе лидеров я бы назвала Стамбул, Анталью, Минск, Ташкент и Шарм-эш-Шейх. Топ по России - Москва, Калининград, Казань, Сочи, Новосибирск.

- Какие из этих направления для Пулково самые значимые?

- У нас все значимые, но отдельно отмечу, наверное, Касабланку. Потому что у нас до этого никогда не было круглогодичного, регулярного направления в Марокко. Плюс это направление оказалось очень востребованным - это страна со вкусной едой, многовековой историей и пляжным отдыхом. Причем, туристы могут еще выбрать, куда отправиться - на Средиземное море или на Атлантический океан.

- Стоит ли ждать в этом году новых рейсов?

- Конечно. В ту же Касабланку авиакомпания планирует с декабря 2026 года увеличить количество рейсов до четырех раз в неделю. Про другие рейсы пока не могу рассказать, но они обязательно будут.

Марокко - это в том числе пляжный отдых. Фото: Ирина БЫСТРОВА. Перейти в Фотобанк КП

- И вопрос о насущном. Как на маршрутной сети сказываются ограничения воздушного пространства?

- На самом деле отрасль (и авиакомпании, и пассажиры, и аэропорт) уже адаптировалась, так что больших изменений в маршрутной сети не происходит.

- Недавно Пулково получил премию «Крылья России» в номинации «Аэропорт года - лидер развития маршрутной сети», с чем мы вас еще раз поздравляем. Скажите, что это значит для команды?

- Эта премия - признание аэропорту Пулково за развитие маршрутной сети. И, безусловно, нам было очень приятно получить ее. Гордимся нашей командой.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Почему некоторые рейсы из Петербурга иногда стоят дороже, чем в тот же пункт, но из Москвы?

- Это зависит от предложения на рынке. Если на московском рынке предложений больше, чем у нас, соответственно, цены ниже.