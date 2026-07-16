Не только Сочи и Стамбул: Куда пассажиры чаще всего летают из Петербурга

Фото: Ирина БЫСТРОВА. Перейти в Фотобанк КП
За первые полгода 2026 года аэропорт Пулково обслужил почти 9,4 млн пассажиров. При этом, отмечают в воздушной гавани, международный пассажиропоток вырос на 6% по сравнению с прошлым годом. Также в маршрутной сети появились новые направления. Из недавних - турецкая Анкара, марокканская Касабланка, казахстанский Шымкент, тунисский Монастир и российский Нальчик.
О том, куда в этом году чаще всего летают петербуржцы и какие новые города и страны планируется запустить из Пулково, мы узнали у директора по авиационной коммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Асият Халваши, которая стала гостем программы «Пять углов» на Радио «Комсомольская правда» (92.0 FM).
Фото: Ирина БЫСТРОВА. Перейти в Фотобанк КП
- Лето - время отпусков. Асият, какие сейчас самые популярные направления из Петербурга? Проще говоря, где отдыхают в этом году петербуржцы? - Петербуржцы любят по России ездить, и так уж сложилось исторически, что пассажиропоток выше именно на внутренних рейсах. К слову, их открыто 70, а международных - 46. Но в числе лидеров я бы назвала Стамбул, Анталью, Минск, Ташкент и Шарм-эш-Шейх. Топ по России - Москва, Калининград, Казань, Сочи, Новосибирск.
- Какие из этих направления для Пулково самые значимые?
- У нас все значимые, но отдельно отмечу, наверное, Касабланку. Потому что у нас до этого никогда не было круглогодичного, регулярного направления в Марокко. Плюс это направление оказалось очень востребованным - это страна со вкусной едой, многовековой историей и пляжным отдыхом. Причем, туристы могут еще выбрать, куда отправиться - на Средиземное море или на Атлантический океан.
- Стоит ли ждать в этом году новых рейсов?
- Конечно. В ту же Касабланку авиакомпания планирует с декабря 2026 года увеличить количество рейсов до четырех раз в неделю. Про другие рейсы пока не могу рассказать, но они обязательно будут.
Фото: Ирина БЫСТРОВА. Перейти в Фотобанк КП
- И вопрос о насущном. Как на маршрутной сети сказываются ограничения воздушного пространства?
- На самом деле отрасль (и авиакомпании, и пассажиры, и аэропорт) уже адаптировалась, так что больших изменений в маршрутной сети не происходит.
- Недавно Пулково получил премию «Крылья России» в номинации «Аэропорт года - лидер развития маршрутной сети», с чем мы вас еще раз поздравляем. Скажите, что это значит для команды?
- Эта премия - признание аэропорту Пулково за развитие маршрутной сети. И, безусловно, нам было очень приятно получить ее. Гордимся нашей командой.
ВОПРОС-РЕБРОМ
Почему некоторые рейсы из Петербурга иногда стоят дороже, чем в тот же пункт, но из Москвы?
- Это зависит от предложения на рынке. Если на московском рынке предложений больше, чем у нас, соответственно, цены ниже.