Поиски девочки шли с 20 июля.

Шестилетняя девочка загадочно пропала в Красном Селе. Девочка в фиолетовой одежде пропала 20 июля с детской площадки возле дома. После этого маленькую Ангелину Н. никто не видел. Обеспокоенные родители обратились в полицию и к волонтерам. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит всех, кто обладает какой-либо информацией, помочь в поисках.

- Рост девочки около 120 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и зеленые глаза, - сказано в ориентировке волонтеров.

На момент исчезновения Ангелина была одета в фиолетовую кофту, фиолетовые лосины и светлые кроссовки.

Девочку также объявили в розыск.

- В 15:10 из дома 13 корпус 2 по Гатчинскому шоссе в Красном Селе ушла гулять на детскую площадку и не вернулась домой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. ОБНОВЛЕНИЕ: 21 июля стало известно, что малышка найдена живо и здоровой. Сейчас с мамой она находится в полиции.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max