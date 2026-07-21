Школьники со всей России собрались в Петербурге на военно-исторический форум. Фото: МОПД «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

В Мраморном зале Российского этнографического музея подвели итоги XVI Всероссийского молодежного военно-исторического форума «Александровский стяг». Более 250 школьников из 23 команд со всей страны – от Архангельской области до новых регионов – в течение четырех дней соревновались в знании истории, защищали научные эссе, участвовали в интеллектуальных играх и доказывали, что они – достойные наследники героев.

В этом году впервые к ним присоединились ребята из Запорожской области. Тема форума - «Россия: путь на юг» - была посвящена укреплению южных рубежей страны.

- «Не в силе Бог, а в правде!» - говорил святой благоверный князь Александр Невский. С этой правдой Божией воины наши всегда защищали Отечество. И пока так продолжается, никто нам ничего не может сделать. Недаром наши воины идут в бой со словами «Христос с нами, победа за нами!». Сегодня мы находимся в непростой ситуации. И приехать на форум в Петербург для ребят из Запорожья, Донецкой и Луганской народных республик тоже было непросто. Но они сделали это, потому что равняются на героев, - отметил главный военный священник духовенства в зоне СВО протоиерей Димитрий Василенков, обращаясь к участникам.

По итогам всех состязаний первое место заняла команда «Наследники героев» из 386-й школы Санкт-Петербурга. Вторыми стали «Лыткари» из города Лыткарино Московской области, третьими — «Ученики Геродота» из петербургской школы № 277. Победителей наградили медалями, дипломами и ценными подарками. На церемонии присутствовала жительница блокадного Ленинграда, почетный гражданин Петербурга Ирина Зимнева.

Форум «Александровский стяг» проводится с 2011 года при поддержке Государственного мемориального музея А. В. Суворова, администрации Петербурга и Санкт-Петербургской митрополии, а также с участием Фонда президентских грантов. Поддержку Форуму оказывает и Межрегиональное общественное патриотическое движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ». Цель форума - содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи на основе исторических примеров героизма русского воинства.

- Мы поддерживаем форум и считаем его близким нам по духу, потому что он посвящен вечно живым героям нашей страны, - отмечает председатель МОПД «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Федор Туркин. - Надо отметить, что и десять лет назад, и сегодня в нем принимают очень активное участие ребята из ДНР и ЛНР, а теперь уже и из Запорожской области. Форум растет и расширяет географию.

Организаторы отмечают: география проекта растет, и интерес к истории объединяет школьников из самых разных регионов страны.